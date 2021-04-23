香奈兒告華為「商標長太像」敗訴！　陸網友嗨爆：以為咱們好欺負？

▲香奈兒商標。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

香奈兒（Chanel）控告華為商標侵權案，歐盟普通法院（EU General Court）近日裁定，兩者雖有相似之處，但仍看得出差異，判定香奈兒敗訴。對此，微博今出現一條「香奈兒訴華為LOGO外觀是碰瓷嗎」的熱門話題，許多大陸網友嗨翻留言，「真的以為咱們中國人好欺負？」

綜合外媒報導，這場商標訴訟源於2017，當時，華為為了旗下品牌「華為智選」向歐盟智慧財產辦公室（EUIPO）註冊商標保護，但其上下兩個交纏的半圓環商標卻引起香奈兒反彈，認為華為有侵權疑慮。香奈兒隨後向位於盧森堡的歐盟普通法院提起上訴。判決結果在當地時間2021年4月21日出爐，法院駁回了上訴。

根據歐盟普通法院的判決指出，兩者商標視覺上存在很大的差異，華為的商標看起來像垂直鏡像的U字，而香奈兒的圓環狀標示商標方向則是水平的，且商標曲線更圓潤、線條更粗。判決仍可上訴。

▲香奈兒商標（左），華為智選商標（右）。（圖／截自歐盟法院判決書）

判決結果一出爐，立刻引起眾多大陸網友留言，「香奈兒是碰瓷吧？真的以為咱們中國人好欺負？」、「香奈兒這一操作，彷彿是來搞笑的，虧我以前還挺喜歡香奈兒呢」、「碰瓷都能碰得這麼理直氣壯？法國人的無恥果然頗具浪漫主義色彩」、「我在想註冊了26個英文字母的外觀的是不是都發財了？」、「硬要說侵權，我覺得奧迪起訴香奈兒更合適。」

但也有大陸律師PO文分析表示，香奈兒與華為的商標，一個橫向、一個縱向，這樣看起來確實不具有相似性，但是，如果把將其中的一個商標進行90度旋轉，確實有某種相似性，「當然這種相似性是否構成商標侵權的相似性的標準，是另一個問題」，總體來看，兩個商標一個使用於奢侈品，一個使用於計算機硬件，混淆可能性很小，但香奈兒作為國際奢侈品品牌，旗下商標均為馳名商標，「依法可獲得更強有力保護。」

律師強調，不認為香奈兒是小題大做，或者是碰瓷，官司必有輸贏，輸了並不丟人，正是因為香奈兒自己商標的重視，對可能侵權行為追究，香奈兒的品牌才在消費者眼中獨一無二，香奈兒的品質價值才得到有效維護。