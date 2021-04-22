知本光電計畫　台東縣政府同意展延期限6個月

▲ 日前台東議員陳政宗率卡大地布族人陳情，要求終止知本光電案，現台東縣政府同意展延六個月。

記者楊漢聲／台東報導

日前台東縣議員陳政宗率知本卡大地布部落族人到台東縣政府陳情，高喊「停止展延、立即解約、尊重部落」等口號，要求縣府在24日終止知本光電案與廠商的租賃契約。

對此台東縣政府於22日特別發表聲明，針對有關知本光電計畫案，由於目前廠商正辦理開發申請許可期間，同意展延6個月，並表示縣府保持一貫立場，尊重部落、依法執行，同時兼顧環境保護，且自始即秉持重視環境保護之原則，原計畫範圍226公頃，考量維護生態環境，縮減為161公頃。

財經處表示，一、依據縣府與盛力能源股份有限公司籌備處所簽訂契約，規定廠商於2021年4月23日完成設備設置及併聯，如未能於約定期限前完工，應於約定期限屆滿六十日前，以書面理由申請展延。考量本計畫現正辦理開發許可申請，於內政部營建署審議中，故本府同意展延期限。二、本計畫於2019年6月1日由台東市公所代行召開部落會議，經部落會議投票同意，前述程序係依原住民族委員會所發布之「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」辦理。三、縣府自始即秉持重視環境保護之原則，原計畫範圍226公頃，考量維護生態環境，扣除濕地面積約65公頃保留不予以開發，縮減為161公頃，對於台東縣整體發展而言，也盡可能的兼顧環境保護及生態保育。

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