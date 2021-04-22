竹市表揚模範勞工　林智堅：感謝為城市默默付出

▲新竹市長林智堅表揚模範勞工周普天、龍澐翔、趙力勤。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

勞動節將至，新竹市選拔年度模範勞工出爐，新竹市長林智堅今（22）日與模範勞工周普天、龍澐翔、趙力勤會面並表揚，其中周普天任計程車駕駛30餘年，因常見道路事故投身義消志工，習得救災技能助人，獲頒全國模範勞工；龍澐翔是台水公司「抓漏職人」，與工研院同研發「檢測漏精進技術」，專救援竹苗區送水管線漏水，救急年度旱象的「北水南調」工程他更是重要推手；庇護員工趙力勤克服身心障礙，成喜憨兒餐廳獨當一面的餐點師傅，林智堅也特地感謝他們為社會的付出。

林智堅今向3名模範勞工致謝，並頒發獎狀。林智堅表示，市民美好的生活，有賴每位「職人」堅守崗位，讓生活秩序如常運作，謝謝所有勞工發揮敬業精神，為城市默默付出。

對於目前台灣旱象嚴峻，林智堅也特別詢問榮獲竹市模範勞工的台水公司員工龍澐翔，工作30多年來是否第一次遇到這樣的旱象，龍澐翔坦言最近真的是最嚴峻的狀況，大家都繃緊神經應對。

「專門處理看不見的漏水！」榮獲竹市模範勞工、今年61歲的龍澐翔，電機系背景出身，在台水公司負責自來水檢測漏業務，年資長達37年。以高科技儀器監測掌管各區地下水管線狀況，只要水壓不正常、供水異常或無水狀況，即與團隊不分晝夜前往檢修，走遍山區與海邊，更多次支援地震檢測漏及復水工作，包括921地震及88風災每年處理上百件案件。

去（109）年更與工研院材化所技術團隊，研發出世界唯一的「檢測漏精進技術」，透過收音與電腦分析技術，運用於竹南、竹北等地供水轄區，穩定區域供水。在北水南調工程中，龍澐翔的團隊更在管線架設「超音波流量計」，監測每天的送水量確實到達20萬噸，如發現某處異常都需立即前往檢修，確保供水穩定，可說是在現今嚴峻旱象守護大新竹地區用水的要角。

榮獲全國模範勞工的周普天，今年65歲，從事汽車駕駛本業逾30年，因駕駛工作長時間在外，常於路途中遇見意外事故的發生，見義勇為的他總是義不容辭協助救援，並加入新竹市救難協會，參與教育訓練，投身救災及救護活動，多次不畏危險救災，後來更加入新竹市消防局鳳凰救護志工隊，協助緊急救護工作，也加入新竹市警察局民防大隊。

熱心公益的他因工作性質，跑遍桃竹苗區域，更曾參與過87年的國華空難，前往新竹南寮救援，也參與過同年的大園空難救災，見過各種場面的他淡淡地說：「其實生老病死都看過了…」只希望能發揮一己之長幫助更多人。

榮獲模範庇護員工的趙力勤，98年進入喜憨兒烘焙餐廳，每當客人進門時，第一眼就會看到她嘴角上的笑容，讓每位客人的心也跟著雀躍起來，個性開朗的她也是餐廳裡的開心果和的靈魂人物。

對於趙力勤而言，看到客人來店裡用餐，是很大的鼓勵和繼續挑戰學習的動力。未來，希望自己可以越來越好，成為獨當一面的內場小師傅，並希望可以透過自己的努力，獨立賺錢養活自己。

喜憨兒基金會就業發展組副組長范崗鈺表示，趙力勤原本從事外場服務，在喜憨兒餐廳轉型為日式料理後，她就改為內場服務，意外發現她對於製作餐點相當有興趣也很有天分，只需示範一兩次，趙力勤就能獨立操作，更會運用空檔自己練習。

其中，趙力勤最拿手的料理是鮮蝦手卷及龍蝦沙拉，需要手部的精細、協調動作及清楚的視力才能完成，她做出的料理也經常受到客人稱讚「特別漂亮！」此外，製餐過程，趙力勤因不太能識別文字，便自己學習記憶每份餐點文字的形狀與數量，克服困難完成每次出餐。

勞工處表示，今日接見人員及其他各大類合計216位模範勞工，將於本周六（24日）於市府綜合大禮堂接受公開頒獎表揚。其中，當選今（110）年全國模範勞工的周普天，更將於29日進入總統府接受總統蔡英文接見，市府再次對他們的努力貢獻予以致意。