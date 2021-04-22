陸3月進口半導體創紀錄　廠商不計價格「恐慌性備貨」

▲為應對半導體荒及美國制裁，大陸許多廠商正「恐慌性備貨」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海關總署22日公布數據，大陸3月份進口了589億個半導體單元，價值共359億美元，創下單月最高紀錄。陸媒指出，在半導體行業內，已經出現了「恐慌性備貨」的情況。

數據顯示，今年第一季度，中國集成電路（積體電路）進口總量達到1556億個，同比增長33.6%，價值936億美元。相比之下，2020年和2019年第一季度芯片進口總量分別為1161億個單位（價值721億美元）和876億個單位，價值652億美元。

根據陸媒《第一財經》報導，三星電機的一名前負責人透露，大陸的部分企業在全球市場上正在最高以20倍的價差收購晶片，這是現在真實的環境。

以一些特殊的MCU（微控制器）價格為例，去年為每個8美元，但目前狂飆至50美元，是去年6倍以上，業內人士認為，由於（安全）庫存已經探底，所以目前採購就算不管價格、持續下單，也無法確保所需數量。

晶片產業人士馬凱對《第一財經》表示，相較之下，50美元特殊MCU還是比較少，但通用MCU從幾毛錢漲到幾塊錢的比較多，「現在的行情普遍是漲價8到10倍，大家壓力都比較大。」

對於中小晶片廠商而言，由於沒有議價能力，直接被境外代工廠砍單，其中尤以設計公司為主。

芯謀研究首席分析師顧文軍提到，最近一間大陸的IC設計公司，長期支持境外的一代工廠也被砍單，不得已以之前超高的價格爭取到300片；此外，境外有的代工廠採用拍賣的形式來出售產能，其實是對外的，逼著大陸設計公司高價拿產能，但對其他設計公司卻並不這樣。

半導體公司士蘭微的董秘也在社交媒體上表示，這一次晶片荒是一個照妖鏡，也是一個試金石，各大電子類上市公司的2020年年報與2021年第一季度報發佈在即，這一次報表不用再細看了，只看這個公司搶到了多少份額貨就行，調研時也別問亂七八糟的問題了，直接問能搶到多少貨就行。