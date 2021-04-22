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響應世界地球日　旭海觀音鼻自然保留區關閉淨灘

▲響應「0422世界地球日」，屏東縣政府會同林管單位在旭海觀音鼻自然保留區淨灘 。（圖／縣政府農業處提供）

▲響應「0422世界地球日」，屏東縣政府會同林管單位在旭海觀音鼻自然保留區淨灘 。（圖／縣政府農業處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府公告4月22日、23日二天關閉「旭海觀音自然保留區」，並與林務局屏東及台東林區管理處聯合辦理保留區淨灘活動，由主辦單位率領保留區環境解說員及社區環保志工、居民，近百人進入保留區淨灘，共清除寶特瓶、漁網、浮筒、塑膠碎片、塑膠袋等海飄垃圾等約一千多件，總秤重約一百多公斤，並齊力完成垃圾分類處理。

農業處長鄭永裕說，自然保留區海岸因地處北太平洋環流帶，易受南北洋流影響，海飄垃圾常堆積在保留區海岸邊，破壞此地原始美景及自然生態，而部分廢棄物殘留有毒物質，也會破壞海洋環境；而保留區內偶爾還是會發現海龜死亡屍體，有些海龜體內還發現有殘留塑膠袋，極有可能是誤食垃圾死亡，縣府每年定期辦理2次南北二端社區淨灘活動，響應維護保留區沙灘環境外，也避免海龜或其他野生動物誤食垃圾導致死亡。

淨灘活動從上午8點開始，由解說員向參加人員說明進入保留區之安全注意事項後，分組沿海岸線撿拾海漂廢棄物，統計撿拾285個寶特瓶、33隻鞋子、64公斤漁業廢棄物、55公斤浮筒(球)及42公斤浮標加上其他零碎垃圾、塑膠袋等共仟餘件(片)，集中後依分類標準逐一分類，讓民眾了解珍惜自然資源及保護山林環境的重要性。

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