舅甥上演靈魂交換　納豆撞上侯友宜驚呼「我變市長了！」

▲侯友宜、納豆到新店高中戲劇社體驗舞台劇。（圖／新北市新聞局提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

新北市新聞局全新企劃「侯Sir返校日」，由新北市長侯友宜深入高中校園體驗學生生活。最新一集邀來金馬獎最佳男配角納豆跟舅舅侯友宜合體，首次體驗舞台劇表演的侯友宜，稚嫩的肢體動作逗的現場笑聲不斷。

侯友宜與納豆來到新店高中戲劇社—戲胞工廠，學習戲劇臺詞和肢體表現，課程練習結束後，與主持人Naomi蔡畹鎣、戲胞工廠同學們合演一段小短劇，劇本安排兩人相撞後出現靈魂交換，兩人互相調侃彼此的體型、外表，侯友宜發現自己變成納豆先竊喜可以不用那麼忙了，而納豆變成侯友宜則驚呼「我變成市長了」。

體驗玩舞台劇表演後，侯友宜表，拍攝前和納豆在休息室討論劇本，如何演繹靈魂交換，發現演員演出前都會先換位思考，觀察每個人的特性，才能融入表演，在演戲過程中，自己也NG幾次，體會到術業有專攻，演員相當不容易。

當同學們問到，如果遇到和朋友共事時，意見不合的情況該如何處理，侯友宜表示，最重要的是絕對不能惡言相向，凡事退一步替人多想想，互相體諒包容。

被問及當初支持納豆踏入戲劇領域的理由，侯友宜說，所有的職業不分貴賤，重要的是追求自我肯定價值，我們都看到納豆在幕前的發光發熱，但在戲劇這條路上，在螢光幕後遇到的挫折、培養出的忍耐力，以及不斷地接受挑戰才有今天，所以看到納豆在舞台上有一席之地，當舅舅的感到很欣慰之餘，也覺得納豆當初堅持自己的興趣是對的。

納豆也分享從事演員的心路歷程，他建議同學們最重要的就是要專心，當專心做「表演」這件事情，經過時間經驗的累積就會成為專業，或是大家說的「能手」、「好手」，「所以我很感謝阿舅在我和家人為了升學的事情上爭執的時候支持我。」

▼侯友宜、納豆上演靈魂交換。（圖／新北市新聞局提供）

