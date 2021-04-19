崔佩儀線雕逆齡不科學　熟齡嗎咪搶跟風過母親節

圖、文／君綺醫美提供

56歲女星崔佩儀於結婚生子後淡出演藝圈成為主婦，少了明星光芒跟上鏡的壓力，體重也毫不留情一路攀升，從原本48公斤暴增至84公斤，甚至被命理師說是「豬靈轉世」，為此激起她決心減肥的鬥志，並在半年內成功剷肉18公斤，重拾窈窕身材。瘦身有成的她近來也開始開創演藝第二春，不僅重返螢光幕成為不少綜藝節目座上賓，更在偶像劇中大展身手證明寶刀未老。

崔佩儀靠著飲食及運動找回年輕時的身段，不只身形小一號，腰身也重現江湖。日前在臉書曬出一張素顏健身照，肌膚白皙紅潤，幾乎零細紋的顏值震撼大批網友，網友忍不住大讚「天啊！這是大學生嘛！」、「這皮膚也太好！」、「逆齡！姊真的越來越漂亮了」。眼尖的網友也點出，崔佩儀不僅氣色變得超好，看起來有年輕十歲以上，更戲言是否因疫情老公都在台灣相伴，全靠幸福滋養。而相較於日前眼袋浮腫及鬆弛肌膚的歲月不留情照，也有內行人指出，崔佩儀的臉蛋應是有靠醫美巧妙地拉提，才能有如此自然緊緻的好效果。

▲崔佩儀素顏也依然美麗。

君綺醫美集團張立平醫師表示，確實女人一旦過了28年華，臉上的膠原蛋白就會大量流失，隨著歲月增長，臉部凹陷、皮肉鬆弛、肌膚下垂、細紋冒出的狀況會快到讓人招架不住，若不及早維護，待年老色衰便更難挽回。若不想到時藉由手術來挽救，此時可透過像線雕拉提這類的方式，改善肌膚老化狀態。同時身為崔佩儀主治醫師的張立平醫師進一步說明，線雕拉提雖不用動刀，但反而因此更考驗醫師的專業技術及豐富經驗，必須針對不同鬆垮下垂的型態，量身訂製線雕細節，才能讓成果自然又有感，尤其適合像崔佩儀這種性格保守，從未做過侵入式醫美療程的人。

▲崔佩儀至君綺醫美諮詢。

▲張立平醫師建議崔佩儀以線雕拉提改善臉部老化下垂的狀態。

張立平醫師補充，崔佩儀進行的360°全面緊緻線雕拉提術，是採以雙線材執行，特殊的鋸齒線材能向上拉提鬆弛組織，平滑的細線材則主要刺激組織膠原蛋白新生。透過360°均勻分布的縫線張力，以一體成形的Quill線相互制衡，平均施力在各點上，不論是上半臉的前額、抬眉；中臉的蘋果肌及法令紋；下半臉的雙頰及頸部，都能同時作用達到高速效的拉提，且不需動刀、不需縫合、恢復期短，線材約4-8個月就可被人體完全分解。

▲線雕拉提屬微整形手術，不需動刀縫合，讓佩儀輕鬆變美。

由於崔佩儀過往皆以超人媽媽形象露面，如今搖身一變成了熟齡辣媽，這股風氣也在母親節前夕影響到許多媽咪，張立平醫師就大略估算，線雕拉提近日詢問度至少成長4成，多半都是子女帶著媽媽來，希望今年送媽媽的母親節禮物，就是一份心意和讓媽咪變美麗。

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