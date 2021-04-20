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台灣生育率墊底！一張圖看人口老化恐怖結果：50年後全國4成是高齡人口

▲▼台灣人口成長預估圖。（圖／取自民眾黨發言人張清俊臉書）

▲台灣人口成長預估圖。（圖／國發會網站）

記者陳家祥／台北報導

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家。而根據國家發展委員會公布的資料，台灣在2019年已達人口最高峰的2360萬人，接著就一路下滑，預估在2070年最多只剩1716萬人，其中有658萬人是65歲以上的高齡人口。民眾黨發言人張清俊在臉書指出，人口結構與國力息息相關，藍綠執政的結果都指向「一個弱化的台灣」。

張清俊指出，根據國家發展委員會的官方資料，台灣在2019年已達人口最高峰，接下來就看這曲線圖是怎麼往下滑的。官方推估50年後，2070年的台灣只會剩下1581萬人（採中推估）。

張清俊說，人少或許還不打緊，人口比例的趨勢才真的恐怖。跟2020年相比，2070年台灣最具生產力的年齡層，也就是15到64歲的人會減少900萬人，14歲以下的減少155萬人，65歲以上老年人則是增加280萬人，到時候老人們之間最流行的，可能是瘋搶養老院。

▲▼台灣人口成長預估圖。（圖／取自民眾黨發言人張清俊臉書）

「為什麼大家不愛生孩子？想想我國去年的房價所得比高居全球第九，大概就有初步解答了。」張清俊說，房屋是大多數人一生最大的花費，但20年來房價漲逾3倍，基本薪資卻維持在20年前的水準，過去6百萬的房子，現在可能要1800萬起跳，請問這要年輕人怎麼生孩子？不被房貸壓垮就要偷笑了。

張清俊指出，就算未來0到6歲真的做到「國家養」（還差得遠），也難以緩解青壯世代的焦慮感，因為關鍵問題政府並沒有處理的決心。

張清俊呼籲，執政黨應拿出魄力解決低薪、高工時、高房價問題，如果不想做、不願做，那就換人來做。

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