高山值勤突不適！清潔隊員顫抖難呼吸　警消接力送醫保命

▲警方與消防隊員於漫長山路飛車接駁，將身體不適的清潔隊員送下山就醫。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉公所清潔隊員王姓男子，日前途經仁愛警分局翠巒派出所值勤時，突因身體不適向員警求助；由於事發地處偏遠，員警隨即駕駛巡邏車載王男下山，同時通報消防隊由反向趕上山、在山路中途接手，好不容易才將王男送到山下醫院急救，保住一命。

仁愛警分局指出，59歲的王男於4月1日當天駕駛鄉公所垃圾車，上午10時30分許突然進入翠巒派出所，表示身體不適，無法執行公務；副所長鍾朝恭見王男臉色蒼白、汗如雨下，全身顫抖且呼吸困難，於是請他先躺下休息，並電請119救護車迅速前來救護。

▲警方與消防隊員於漫長山路飛車接駁，將身體不適的清潔隊員送下山就醫。（圖／民眾提供）

但仁愛消防分隊距離翠巒派出所有近2個小時的車程，警方考量送醫急救時間分秒必爭，經徵詢王男並電詢家屬同意，鍾朝恭即駕駛巡邏車，搭載王男循投89線往霧社方向行駛，一面聯繫救護車循同路反向往翠巒派出所方向行駛；警消2車順利於上午11時25分在投89線33公里處完成接駁，由救護車將王男載往埔里榮民醫院救治。

警方調查，王男有心血管方面疾病，雖然定期服藥，但疑因近來工作較為勞累，加上氣候早晚日夜溫差大，引發身體不適，呼籲駕駛人在行車上路前，除巡檢交通工具，切勿抱病或疲勞駕駛，以維行車安全。



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