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你貢獻幾張？台灣交通罰鍰年破200億　立委批開單越多傷亡數越多

▲▼邱顯智製表交通舉發件數、事故死亡人數、受傷人數同步成長。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

▲邱顯智製表交通舉發件數、事故死亡人數、受傷人數同步成長。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

交通檢舉案件頻傳，檢舉達人的議題再度引起討論。時代力量立委邱顯智今天向民眾分享，交通部罰鍰使用的基礎事實，他提到，台灣一年累積交通罰鍰超過兩百億，自己也貢獻了好幾張。不過，交通舉發件數卻沒有因此減少，事故死亡人數、受傷人數，連帶跟著同步成長。

邱顯智今天在臉書以「一年超過兩百億的交通罰鍰到哪裡去了？」一文，向民眾分享台日用途大對比。他認為，交通罰鍰應該用來改善交通號誌、道路設計、人行道等設施，而不是拿來強化執法設備。

「交通部長期疏於修訂罰鍰分配辦法，就是交通事故死傷連年攀升的元凶。」邱顯智說，交通罰鍰一年超過兩百億，是房地合一稅的兩倍左右，自己也貢獻了好幾張。但舉發件數、交通事故死亡人數、受傷人數卻連年同步成長。

邱顯智說，2008年到2020年，舉發件數從1039.6萬件成長到1464萬件，交通事故死亡人數，從3474人下降到3,000人，但近三年連續成長；而受傷人數從22.6萬人，暴增至48.2萬人，暴漲113%。

邱顯智不禁疑問，單子開越多、傷亡人數越多，這是合理的現象嗎？高達兩百億的罰鍰沒有不見，只是沒有用來防止交通事故發生；而罰鍰使用是依照《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，直轄市、縣（市）政府可以拿到75%的罰單收入，這些收入應至少提撥百分之十二作為交通執法與交通安全改善經費。

他解釋，罰鍰沒有不見，只是拿來強化交通執法，變成地方政府的重要財源。而日本交通罰鍰有「交通安全對策特別交付金制度」，開宗明義就表示，這是用於支付發展道路交通安全設施的費用，目的是防止事故的發生，依照事故發生件數、人口密度等條件，來決定罰鍰收入的分配，把這些錢用在交通號誌、道路標誌、天橋、護欄、道路反射鏡等的改善。這就是日本交通事故死傷連年走低，死亡人數還在2020年低於台灣的原因之一。

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