新任檢察長調動　成熟穩重林邦樑接掌天下第一署引矚目

▲林邦樑將接掌台北地檢署。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部16日公布今年度的檢察長異動名單，共有20個檢察長職位異動，其中最受矚目的，就是台北地檢署檢察長將由原金門高分檢的檢察長林邦樑接任。林邦樑是司法官學院26期結業的司法官，曾任北檢襄閱主任檢察官、代理北檢檢察長，資歷完整，成熟穩重，早就是高層屬意人選。

台北地檢署因位處博愛特區內，歷來均偵辦重大案件，有「天下第一署」、「天下第一檢」稱號，查辦案件質與量向來占全國檢察署最重要地位。而林邦樑在2000年總統大選時，就偵辦當年著名的「興票案」，擔任襄閱主任檢察官任內，包含扁家弊案中的前總統駙馬爺趙建銘涉及的「台開內線交易案」，就是他主導對外發言；期間也代理台北地檢署檢察長，四平八穩、成熟穩重的風格，讓他早早就受高層屬意。之後又陸續接任高檢署書記官長、南投地檢署檢察長、高檢署襄閱主任檢察官，讓他接下「天下第一署」，不讓人意外。

至於原本台北地檢署檢察長周章欽，現年已68歲，他在上次調動時就有意退休，但經高層勸說後才打消退意，並在2年前接手北檢。周章欽任內北檢偵辦國安局私菸案等大案，他也是老神在在。預計他卸任北檢檢察長後，將轉進最高檢察署等待屆齡退休。

而本次調動中，讓人驚豔的還有屏東地檢署檢察長黃謀信，將接手台中地檢署檢察長，司法官33期結業的黃謀信，辦案能力素來風評極高，他是法務部長蔡清祥上任後，宣示要將檢察長年輕化的首批最優秀年輕檢察長之一，這次挺進台灣人口數第二多的台中市，未來發展指日可待。