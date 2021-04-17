美日發表聯合聲明　陸駐日使館：粗暴干涉中國內政

▼拜登與菅義偉在白宮會談，並發表聯合聲明。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美日16日發表聯合聲明，強調台灣海峽和平穩定的重要性，也暌違52年再度於聯合文件中明載「台灣」。對此，中國大陸駐日本使館17日表示，日美領導人會談和聯合聲明對中國進行無端指責，粗暴干涉中國內政，侵犯中方領土主權，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日美雙方提出嚴正交涉。

陸駐日本使館指出，日美所謂中國違反基於規則的國際秩序的說法毫無根據，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則。

陸駐日本使館提到，中方在東海、南海問題上的立場主張具有充分歷史和法理依據，將繼續堅定維護領土主權和海洋權益，同時致力於通過對話協商解決有關分歧，維護有關海域和平穩定。

陸駐日本使館表示，台灣、新疆、香港等事務純屬中國內政，不容任何外部干涉。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，「無論日美說什麼、做什麼，都改變不了釣魚島屬於中國的客觀事實。中方將繼續採取一切必要措施堅定捍衛國家主權、安全和發展利益。」

陸駐日本使館指出，日美同盟作為雙邊特殊安排，不應針對第三方，更不應損害第三方利益。日美固守冷戰思維，拉幫結派搞小圈子，挑動政治對立，完全是逆時代潮流而動，同地區國家求和平、謀發展、促合作的期待背道而馳，其圖謀必定不會得逞，「中方敦促有關國家摒棄陳舊過時的零和博弈思維，停止對中國的無端指責，停止干涉中國內政，以實際行動維護雙邊關係及地區和平穩定大局。」

陸駐日本使館強調，近期日方接連在涉華問題上採取消極舉動，嚴重損害雙方政治互信，干擾雙方發展關係的努力，「我們奉勸日方恪守中日四個政治文件原則和有關承諾，確保中日關係不折騰、不停滯、不倒退，避免捲入大國對抗的漩渦。」