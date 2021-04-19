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社會 社會焦點 保障人權

台中社宅爆「蜘蛛大盜」！夜懸14F半空往下爬　連偷5戶失風遭逮

▲▼台中太平育賢社會住宅傳出蜘蛛大盜。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中太平育賢社會住宅傳出蜘蛛大盜。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市太平居育賢社會住宅驚傳竊案，住在14樓的賴姓男子透過外牆鐵往設計扮起「蜘蛛大盜」，懸掛半空、徒手逐層往下攀爬，前往其他樓層住家行竊，一連偷了5戶，最後才終於在9樓失風，被住戶逮獲。台中市政府表示，賴男後續已由新平派出所以現行犯逮捕，並移送地檢署偵辦中，依台中市社會住宅住民生活管理公約，已要求賴男於5日內搬離，同時3年內不得再申請中市任何社會住宅。

育賢社會住宅位居新光重劃區，交通便利、生活機能家，去年底風光啟用入住，吸引眾多市民登記，不料事隔還不到半年，社會住宅竟傳出蜘蛛大盜囂張行竊。警方調查，竊賊賴男本身就是14樓住戶，1日凌晨3時許，賴男趁著夜深人靜、其他住戶都已入睡之際，大膽順著外牆鐵絲網徒手往下攀爬，逐層逐戶開始行竊，一連狂偷了5戶住家，直到賴男潛入9樓，準備下手行竊第6戶時，才因在陽台發出聲響、驚醒住戶而失風遭逮。

▲▼太平育賢公宅外觀、周邊。（圖／台中市政府提供）

▲▼太平育賢公宅外觀、周邊。（圖／台中市政府提供）

▲育賢社會住宅去年底才風光啟用入住。（圖／台中市政府提供）

警方獲報趕抵現場，發現賴男被9樓住戶反鎖、困在陽台動彈不得，當場將他依現行犯逮捕。事後清查，賴男得手的戰利品包括iPhone手機、皮夾、Switch、衣物等，收穫可說是相當豐碩；當警方得知賴男是攀爬外牆鐵絲網逐層往下行竊時，還嚇得當場訓斥「你不要命了嗎？」

針對這起竊案，台中市政府今（19日）做出說明，表示賴男當下即已由新平派出所警方以現行犯逮捕，目前移送地檢署偵辦中；住宅處於事發後立即依台中市社會住宅住民生活管理公約第8條（竊盜、經外牆進入住宅單元）及租賃契約書第11條（妨害公共安全）規定終止契約，並立即發函要求賴男於5日內遷離，且3年內都不得申請台中市任何社會住宅。

住宅處說明，賴男為當初社宅申請人，後續已依住宅處通知於4月7日完成遷出。有關社宅安全管理部份，住宅處已要求現場物管人員加強巡查及門禁管理，另也將一併改善社宅陽台阻隔，於各戶陽台增設「隱形鐵窗」，及研擬增加防盜機制。

▼住在14樓的賴男透過外牆鐵絲網逐層往下攀爬行竊。（圖／台中市政府提供）

▲▼太平育賢公宅房間設施。（圖／台中市政府提供）

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