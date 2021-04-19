參加喪禮驚見「2數字」！她買2張彩券竟爽中千萬

▲女子參加喪禮，意外獲得買彩券靈感。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

泰國62歲婦人潔薩達（Jedsada）近日參加了鄰居的喪禮，得知鄰居享壽87歲。在喪禮結束後，潔薩達經過一處賣彩券的小攤販，於是心血來潮用「87」買了2張彩券，沒想到居然中了1200萬泰銖（約新台幣1084萬元）的獎金。

根據《newsdirectory3》報導，住在洛坤府的潔薩達指出，近日她參加鄰居的喪禮時，得知鄰居享年87歲，這個數字不知怎麼地，就這樣一直記在她腦海盤旋著，恰巧在返家的途中，經過一處賣彩券的攤販，於是便利用「87」買了彩券。潔薩達原先只想買1張，但攤販沒聽清楚，拿了2張編號「100787」給她，她只好2張都買了下來。

▲潔薩達用「87」買了彩券後，竟然意外中了2個頭獎。（示意圖／視覺中國）

潔薩達表示，她也不期待中大獎，所以回家後就將彩券擱置，直到16日開獎當天，她赫然發現，頭獎號碼正是「100787」，她正好買了2張，每張獲得600萬泰銖（約新台幣542萬元）的獎金，總共獲得1200萬泰銖，讓她覺得十分驚訝。

潔薩達的丈夫楚基亞特（Chuakiat）表示，現在還沒有中獎的真實感，但很高興能夠拿到這一大筆錢，他還補充，這筆錢數目很大，我們需要時間規劃，並和孩子討論如何使用。