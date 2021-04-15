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重機山路過彎「直直衝下崖」！　車友嚇曝魔神仔傳說：車頭有趴人

網搜小組／趙蔡州報導

臉書社團《八卦村-行車紀錄器影片上傳中心》日前分享一支影片，內容是數輛重機行駛在充滿濃霧的山路，幾秒後眾車通過一處彎道時，其中一輛重機竟直接往下懸崖，嚇得其他人立刻停車衝上前查看。影片曝光後引發網友熱烈討論，甚至有車友分享親人的恐怖經歷，讓大家直呼「好毛」。

影片中可以看見，好幾輛重機排隊行駛在一處山道，山道及旁邊的土坡均瀰漫濃霧，視野能見度非常低，而在眾人準備通過一處右彎紛紛剎車減速時，其中一輛重機不但沒有減速，還沒有轉向直直前進，最終衝出柏油路面，消失在懸崖的草叢中，嚇得其他車隊隊員紛紛停車，跑上前查看情況。

▲重機濃霧山路過彎直直衝下崖 。（圖／翻攝「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

▲重機山路過彎，直直衝下懸崖。（圖／翻攝「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說「應該是遇到魔神仔，煞車燈連亮都沒有」、「騎到一半突然想玩躲貓貓」、「他先下山了，重點他可能知道秘境道路」、「好猛的騎法喔」、「下一秒應該穿越到異世界當救世主了」。

也有網友分享，「我聽朋友講過一個他們跑山的故事，就是大家都看到其中一個成員的重機車頭前，趴著一個女人與駕駛面對面盯著看，其他成員不管怎麼叫他，他都沒聽到，最後也是像影片這樣直直衝下崖」。

 
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