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西裝男「買櫃姐制服」遭拒！拿手機錄影　咆哮投訴：員工態度差

記者施怡妏／綜合報導

服務人員上班會被要求穿制服，不僅能代表公司的形象，還能讓員工對工作有責任感，一名網友爆料，有男顧客想買化妝品專櫃的員工制服，但是員工表示制服不對外販售，男顧客便在百貨裡大鬧，大聲斥責員工，事後警察到場關切，對方便大聲嚷嚷，用手機錄影直呼「這就是你們對顧客的態度，非常不禮貌」。

有網友在「爆料公社」發文，有男顧客到台北市的某間百貨，到專櫃指定要求購買員工制服，員工表示制服沒有販售，男顧客不滿大鬧，事後警察來店內時，男顧客依然故我，還拿出手機拍攝大喊「消費糾紛明明是消保官的事，百貨的解決方式卻是叫警察來」、「我投訴，百貨服務人員對客戶非常不禮貌」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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▲男顧客想購買工制服遭拒。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

男顧客在百貨內來回踱步，大聲咆哮，「叫警察來是怎麼一回事，浪費警力，大家就這樣耗著，我等你們」。原PO還透露，男顧客買了專櫃的商品，並放話下禮拜要到櫃上辦理退貨，附上影片請大家評評理，「大家覺得員工服務態度如何？我自己是逛的蠻開心的」。

網友們看完影片後都很傻眼，「第一次聽說要強買制服的，制服控嗎」、「晚點該不會又是媽媽出來說，對不起我兒子平常不會這樣，是百貨公司帶壞他」、「他買制服要幹嘛？要給老婆角色扮演，片名：櫃姐遇到霸道神經病」。還有人笑說，「真不會做生意！就說買滿30萬化妝品，送你一套制服，買滿100萬，size任選」。

根據《三立新聞網》報導，警方規勸一番之後，男顧客稱這是消費糾紛，填寫申訴單之後才願意離開，關於購買制服一事，警方則表示，專櫃並沒有反映此事，此外，百貨公司也尚未對此事件做出回覆。

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