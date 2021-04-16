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台灣首位！「阿果」呂忠翰無氧攻頂「世界第十高峰」

▲台灣登K2，呂忠翰、張元植。（圖／K2 project 提供）

▲呂忠翰、張元植成功攻頂世界第10高峰「安納普納峰」。圖為2019年挑戰K2峰畫面（圖／K2 project 提供） 

記者林彥臣／綜合報導

台灣登山家「阿果」呂忠翰以無氧 （不使用氧氣筒）登山方式，挑戰世界第10高峰「安納普納峰」（Annapurna），在尼泊爾當地時間16日13:53（台灣時間16:53）順利攻頂成功，同時也成為攻頂的台灣第一人。

呂忠翰和夥伴張元植曾在2019年挑戰以無氧方式，攀登8611公尺「殺人峰」K2峰（喬戈里峰），但是距離攻頂僅差400公尺時，因為擔心雪崩，所以遺憾撤退，在休息1年多之後，再度啟程挑戰安納普納峰。

安納普納峰位於喜馬拉雅山脈、尼泊爾中北部境內，海拔8,091公尺，是世界第十高峰。根據《維基百科》統計，截至2013年為止，191人攻頂，61人死亡，死亡率32%，是死亡率最高的8000公尺高山。

呂忠翰攻頂的相關資訊，都在「 K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫」更新進度，高雄市議員黃捷看到攻頂的喜訊也留言表示，「恭喜阿果及所有團隊成員，一定要平安下山啊！」

其他網友也留言表示，「恭喜阿果成就解鎖，預祝平安下山」、「 Oh~台灣第一神人呂果果」、「果果，水啦，無氧攀登完登，感動啊」、「台灣真男人果果加油」、「無氧⋯真的太猛啦！恭喜恭喜！」。

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