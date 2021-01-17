差400米攻頂K2！台灣「無氧爬8000m高山」第一人：盼台人大膽邁進

▲呂忠翰2019年挑戰過K2，最後為了生命安全在攻頂前400公尺處折返。（圖／翻攝自呂果果臉書）



記者黃可昀／綜合報導

冬天爬山已經很有難度，更何況是爬世界第二高峰「喬戈里峰（K2）」，但尼泊爾10名登山者16日真的做到了！台灣第一位「無氧攀登8000公尺高山」的呂忠瀚表示，他也曾經挑戰過K2，最後為了安全考量，在攻頂前400公尺決定折返。他認為，爬山對他來說是想尋找一種「野性」，開啟人類與大自然之間的對話，也鼓勵國人，台灣有很多有趣的探險環境，「好好練一下吧，大膽往前邁進！」

呂忠翰得知10名尼泊爾登山者冬季無氧攀上K2後，忍不住有感而發在臉書PO文，台灣人將這些攀登紀錄視為開拓能力、證明勇於冒險的好奇心，但其實早在1986年就有外國人完成14座高峰收集，「也就是說，那是被探險過的，那麼說真的我們還值得再走過一遍嗎？」

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呂忠翰指出，喜歡往外探險是人類的天性，這行為並非想表現給旁人看，或是證明自己多偉大，更不只是為了漂亮的世界紀錄，核心價值應該是摸索未知領域、享受大自然帶來的震撼感，「總是要親手摸過，努力過，失敗過，那才是真實的故事，每個人都是不同的聲音感受」，所以人們才會想要不斷在同一座山林裡遊走，因為同樣的山對每個人的感受來說都不同。

他提到，完成K2冬攀確實是一件令人驕傲的事，尼泊爾登山者在山頂前10公尺，所有人等待雪巴一起站在山頂上，「不會自私的說誰是第一位，那是令人感動的」，他期待台灣人也可以跳脫框架、跟上國際腳步，「台灣還有許多有趣的探險環境，要有自信的證明給自己跟台灣人看！」