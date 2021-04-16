華航首度空運「活體蜜蜂」　南半球→北半球運送秘密關鍵曝光

▲華航本月首度承運「最迷你的嬌客」，載送活體蜜蜂。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

華航本月首度承運「最迷你的嬌客」，載送活體蜜蜂由澳洲雪梨啟程，從南半球飛越至北半球，經桃園機場轉機後前往目的地溫哥華，幫助加拿大哥倫比亞省各處的果園授粉。

這次華航承接運送授粉蜜蜂的貨運任務，皆以A350-900客機腹艙執行，第一批蜜蜂於雪梨時間 4月7日啟程，由 CI052 航班自雪梨飛往台北（桃園），經過桃園機場轉機後，接續8日CI032航班由台北（桃園）飛往目的地溫哥華。

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第一批蜜峰送抵加拿大時備受關注，溫哥華國際機場以「Un-bee-lievable」在官方推特及Instagram發布貼文，分享難得的貨運景象。

▲華航首度承運活體蜜蜂，由澳洲雪梨啟程，從南半球飛越至北半球，經桃園機場轉機後前往目的地溫哥華。（圖／華航提供）

華航表示，公司對於精密儀器、活生動物、珍稀古物及大型機具等各類特殊貨物均有豐富運送經驗，這次載運活體蜜蜂，除費時協助申請動植物來台過境檢疫許可之外，溫控管理是這項載運任務的重要關鍵。

依貨主要求，華航維持蜜蜂在低溫且通風的運送環境，每批運送外箱皆以乾冰調節環境溫度在攝氏2到8 度間，貨艙也由機長恆溫控制在攝氏2到8度間，降低蜜蜂在載運過程中的活動力，提高運送穩定度。

抵台轉機時，蜜蜂貨盤優先進入倉儲溫控區完成過境程序，貨運人員並持續補充乾冰，同時掌握貨盤轉運時效，避免移轉過程受天候、濕度等影響，確保蜜蜂由秋天的南半球至春天的北半球一路旅途順暢。

配合華航營運班表規劃，第二批蜜蜂於台灣時間 4月15日由 CI056 班機運抵台，銜接當日CI032航班前往溫哥華；第三批蜜蜂預計下周安排載運。

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