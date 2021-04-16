身陷鯊魚環繞海域　澳洲潛水客泡水3小時等直升機救援

▲澳洲潛水客獨自出行卻遇小船翻覆意外，而事發海域還有虎鯊環繞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

澳洲一名24歲的資深潛水客羅夫（Cody Love），近日分享了一段他的驚險經歷，日前他到大堡礁附近的海域，原本計劃要展開一場為期半天的潛水之旅，但是沒想到他的小船因意外翻覆，而那片海域還有鯊魚環繞。羅夫一度以為有直升機可以救他，卻看見直升機掉頭離開，瞬間讓他絕望至極。

據英國媒體《每日郵報》報導，羅夫此次出行，是一個人開著船，前往昆士蘭州海岸的大堡礁附近海域浮潛，不料在他將船隻停妥的20分鐘後，船錨的繩索絞到船槳推進器，導致整艘船翻覆並開始下沉，「一切都發生在幾秒內，而我仍然穿戴著所有潛水裝備」。羅夫眼見狀況不對，立即開始救援船上物資，特別是救生工具，所幸導航儀器和救生物品都沒有損壞。

在確認救生物資都還可以使用後，羅夫卻迎來更糟的狀況，「船錨繩索已從船槳推進器上解開了，但我發現我和船正隨著洋流向北漂流」，他先是點燃了兩次信號彈，卻都沒有成功吸引其他船隻的注意，他又用橘色的篷布蓋著船的頂端，要吸引附近的飛機，卻都徒勞無功。

一個半小時後，羅夫看見一架紅色直升機朝他飛來，他以為那是來救援的，但當直升機越靠越近，卻又轉身朝反方向飛離，羅夫說，「看到它掉頭的那一刻，我的希望也跟著它飛走了」。兩個小時後，羅夫心想這樣下去不是辦法，便決定使用「船舶應急指位無線電示標」（EPIRB），希望附近能有飛機收到訊號，幸好最後真有一架救援直升機飛過來，順利將他救起。

羅夫獲救後身體狀況一切正常，這要歸功於他在水中的經驗。不過他也表示，先前他曾與朋友到過同一片海域浮潛，當時也有發生翻船意外，同時間還看過6隻長4公尺的虎鯊在那片海域環繞，因此提醒大家千萬不要自己一個人去潛水，以免發生危險。