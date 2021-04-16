就要晚上嗑美食！大學生「最愛外送宵夜」公開了　訂單王是這大學

▲大學生宵夜最愛吃炸物配手搖飲。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大學生就是要吃宵夜！美食外送平台揭秘近半年大學生訂餐數據，發現宵夜取代「早餐」成為大學生每日第3餐，且最愛吃「炸物」搭配「手搖飲」，包括香雞排、甜不辣都上榜，滷味等也緊追在後，相較早餐叫外送，宵夜訂單可是高出5倍之多，而全台最愛叫外送的3所大學也被公開，分別是交通、中央、清華大學。

根據foodpanda數據顯示，大學生宵夜叫外送訂單可是高出了早餐5倍，顯現出不少大學生捨棄早餐，每日第3餐選擇來個深夜食堂，鍾愛下單美食則以「甜不辣」最夯，再來是香雞排、滷味等，還要搭配一杯手搖飲，超罪惡組合最受歡迎；進一步觀察也可發現大學生平日下單最愛點高CP值的「米飯料理」，像是滷肉飯、燒肉飯、丼飯等，份量多又有合理價格。

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▲最愛叫外送的大學公開。

另，最愛叫外送的大學也正式公開，穩坐訂單王前3名的依序是交通大學、中央大學及清華大學，分析應是該3所大學鄰近、步行可達之店家選擇較少，因此大學生選擇改叫外送滿足3餐

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