男大生深夜騎車「催油門」被嗆！豆花店衝出怒吼　他受驚要提告

記者柯沛辰／綜合報導

新北市淡水一群大學生13日深夜近11點相約在一間豆花店碰面，不料幾人掉頭離開時，因為催了幾下油門，引起店內一名男員工不滿，當即衝出來大罵，雙方爆發衝突。警方到場時，檢查男大生排氣管，確認符合法規，但21歲蔡姓男大生認為受到驚嚇，決定提告恐嚇，而豆花業者也出面道歉。

淡江大學有學生控訴，當時他們只是在店門口等朋友，離開時催了油門，結果豆花店老闆的兒子立刻衝出來咆哮，「講話什麼態度啦」、「油門有需要這樣子催嗎」、「有需要嗎」、「吵別人這樣是對的嗎」、「催油門你比較開心是不是啦！」他們擔心情況失控，揚言報警，但男子繼續嗆聲，「好！叫警察來看誰對誰錯！」

▲店二代（黑色上衣）衝出店外，對準備掉頭離開的男大生嗆聲。（圖／東森新聞）

警方到場後，聽完雙方說詞，立刻檢查幾名學生的排氣管，確認符合法規。不過，蔡姓男大生認為自己當下已經道歉，對方卻得理不饒人，讓他心生恐懼，不排除提出恐嚇告訴。事後，豆花店業者透過媒體對外道歉，坦承一時情緒激動，希望雙方能坐下來好好談，把誤會解開。

影片曝光後，網友反應兩極，有人批評「和氣生財最簡單的道理，幾十歲的人還要人教？店該倒了」、「老闆兇什麼兇，連學生都要欺負」、「這麼激動是吃炸藥嗎」、「惡店家，欺負大學生」、「又沒改管，催兩下油門有必要這樣罵人嗎？」

▲行車紀錄器拍下過程，男子質問「吵人這樣子是對的嗎？」（圖／東森新聞，下同）

其中，也有人同情店家，「騎車等人，是不會熄火嗎」、「凡事真的要替人想想，尤其汽機車的廢氣噪音很容易影響別人」、「怠速不得超過三分鐘」、「大學生！夜裡巷弄催油門，你真是大」、「行車記錄器還明顯錄的到怠速聲，夜間不用催油門人家就覺得吵了」、「巷子就有夠安靜了，怠速不熄火，這樣對嗎？」

據悉，這間豆花店開業45年，因為鄰近淡水老街，附近有真理大學、淡江大學，在當地小有名氣，不料如今因衝突鬧上新聞版面，也引發網友論戰。