騎車滑手機下秒悲劇！他整張臉「砰」慘撞路邊車尾　9秒片超尷尬

▲ 監視器完整拍下他慘撞的過程。（圖／翻攝自臉書／Mathavan Arulveeramani）

記者陳宛貞／綜合外電報導

現代人離不開手機，相關意外也層出不窮。荷蘭一段監視器影片近來在社群媒體上瘋傳，其中一名腳踏車騎士邊騎車邊看手機，看得太過入迷，竟完全沒注意到停在路邊的車輛，整張臉應聲撞上車尾，腳踏車都倒在地上，他一手還緊握手機，畫面令人看了十分尷尬。

《每日郵報》13日報導，這起事件發生於本月3日，當時一名腳踏車騎士太過認真滑手機，以至於沒有看到面前的白色大車，腳踏車撞上車子後，他的臉也撞上白車後門。儘管撞擊力道不小，他還是死守著手機，沒有讓它掉到地上。

影片中可見，畫面右方出現一名穿著帽T與長褲的騎士，左手放在把手上，右手則握著手機，臉部完全朝下看著螢幕。約3秒鐘後腳踏車前輪撞上路邊的白色廂型車，導致他整個人被往前拋，用力撞上車尾，腳踏車則往後滑，把手絆住他自己的腳。待他踉蹌幾步後恢復平衡，伸出左手摸摸剛剛撞到的臉部，還稍微張望了一下周圍是否有人看到，而右手仍將手機牢牢握著。不幸的是，一旁的人行道上至少有4名路人全程目睹。

這段短短約9秒的影片被上傳臉書，至今已被轉發破900萬次。網友紛紛留言打趣，「低頭族」、「活該」、「他有可能成為史上第一個可以用鼻子移動廂型車的人」、「這就是邊騎車邊傳訊息的下場」、「這是個很棒的例子」、「希望白車沒事」。

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