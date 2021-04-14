「爐火烹調」不慎佔起火原因第1名　消防局：人離火熄可避火災

▲台南市消防局指出，「爐火烹調」不慎，佔起火原因第1名，「人離火熄」、「湯不滿」可避免發生火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年第1季建築物火災案件中，「爐火烹調」不慎引起火災，超越印象中「電氣因素」所造成之火災案件，消防局呼籲民眾只要多加留心，該類火災可以避免。

統計台南市2021年第1季火災總件數686件，其中「建築物」共發生136件佔火災總件數20％。再深究建築物火災起火原因中，「爐火烹調」佔32％已超越「電氣因素」（佔24％）所發生之火災案件，統計分析中「菸蒂」火災案件佔10％，值得癮君子吸菸時多加留心。

消防局指出，歸咎「爐火烹調」不慎引起火災佔台南市火災案起火原因第1名，其實民眾只要稍加留心，必能降低因「爐火烹調」不慎所造成之火災案件。不論是居家或營業場所爐火烹調時請注意「人離火熄」、「湯不滿」，避免食物經過長時間烹煮而焦化起火，或湯溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩，引發火災。

若遇油鍋起火，請採取下列3步驟：1、保持冷靜2、蓋上鍋蓋3、關閉爐火，靜置2分鐘以上。切記不可將水直接倒入油鍋內滅火，也不可移動油鍋，以避免熱油噴濺出來而燒燙傷或引起擴大燃燒；拿滅火器滅火時，人應與火焰保持適當安全距離，朝著火焰根部左右移動滅火，成功機率較高（操作口訣：拉→瞄→壓→掃）。值得一提，容易為民眾所疏忽的排油煙管，長期使用常累積大量油垢，一經預熱，常造成烹調高溫或明火引燃排油煙機與煙管，而擴大延燒。

消防局建議下列措施可防範爐火烹調火災：1、爐火附近不可放置可燃物，以免遭爐火或空燒、高溫引燃。2、鍋內湯不要裝太滿，以免溢出熄滅爐火，造成瓦斯外洩，引起火災；人要離開廚房時，應確實關閉爐火。3、經常檢查排油煙機及排油煙管內部，發現內部累積油垢應立即清理。營業場所廚房建議可於排油煙機上裝設簡易自動滅火設備，火災初期就可自動滅火將火勢撲滅。4、未設有火警自動警報設備之廚房，請裝設「住宅用火災警報器」，在火災發生初期可偵測濃煙或高溫，發出高分貝聲響，及早發現火災，選擇滅火或逃生。

消防局李明峯局長提醒民眾爐火烹調時，請謹記「人離火熄」及「湯不滿」口訣，建議營業場所廚房排油煙機裝設簡易自動滅火設備，以防範爐火烹調引起火災。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，只要多加留心，必能預防「爐火烹調」不慎所造成之火災案件，而一般住宅請裝設「住宅用火災警報器」，及早獲知火災發生，及早進行初期滅火或選擇避難逃生，以保障市民生命財產。相關措施亦可參考內政部消防署網站https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=21&article_id=684

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