太魯閣出軌49死…李義祥「不作為殺人」？檢蒐證將依法認定

▲李義祥遭依法起訴。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳韻如／花蓮報導

花檢追查台鐵太魯閣出軌49死案，沒想到卻出現重大進展，本來以為的怪手駕駛、誤將工程車推落山坡的是義祥工業社負責人李義祥，但13日卻爆出駕駛怪手的其實是非法越極移工「阿好」，而2人現皆已遭到羈押禁見，目前檢方將積極蒐證，並恐朝李義祥「不作為殺人罪」方向認定，未來也將會「找出最正確的法律評價」。

據調查，2日當天李義祥開著滿載廢棄輪胎的工程車前往工地，而當時副駕還坐著移工阿好。過程中，李義祥因迴轉不慎而將工程車卡在樹叢，但因當天並非合法的施工時間，李義祥不敢打電話通報，反而是與阿好商討如何將工程車拉起，而阿好也下到邊坡去協助將工程車墊高，以便李義祥開著怪手拉起工程車，但因吊帶承受不住重量，工程車仍然滑落軌道，最終釀成意外。

然而，李義祥事發後第一時間竟是叫阿好去攔火車，但眼見事態嚴重，才趕快叫阿好騎車機車逃離，而阿好也就此展開了長達6天的逃亡。

對此，檢方受訪曾表示，先前所取得的行車紀錄器曾看到有一個人出現在鐵軌旁，但揮手這件事情並無法說明或證實，而至於李義祥是否構成殺人罪，或假設他有打電話，是否就能屏除殺人罪名，都必須調查他案發時或案發後的相關作為，以此來判斷他是否會構成其他罪名。

不過，由於李義祥事發後被發現，他竟在現場邊坡觀看，甚至若無其事地抽菸、聊天，檢方恐將因此認定他應作為而不作為，最終朝向「不作為殺人罪」方向起訴，而此法最重將會遭到判處死刑。