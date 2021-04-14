台灣也排放核廢水、核廢氣！　核三廠排放核廢統計曝光

▲台電核三廠新廢料廠房。（圖／台電提供）



記者陶本和／台北報導

日本政府13日敲定將福島核一廠核廢水稀釋排放入海，引起鄰近國家關切，不過日方也公布資料顯示，台灣核三廠在2002年排放入海輻射量51兆貝克、排入大氣11兆貝克。對此，根據台電「核三廠107年第3季」放射性物質排放報告，確實也揭露了台灣核三廠排放核廢的統計。

福島核一廠核廢水雖經淨化設備去除放射性物質，不過輻射物質「氚」難以去除，即使淨化後仍殘留水中。對此，日本政府13日舉行會議後拍板，將其稀釋排放入海，預計兩年後實施。

同時，首相官邸官網也釋出資料，顯示釋出輻射總量以一年22兆貝克為限，而經濟產業省小委員會也釋出統計資料，各國都有把含有氚的核廢水排放海洋或大氣的狀況。

其中，包括法國La Hague核廢料再處理場，2015年排放大海的輻射量達1京3700兆貝克、排入大氣78兆貝克；另外，韓國月城核電廠2016年排放液體輻射量約17兆貝克、氣體約119兆貝克；而台灣第三核電廠在2002年排放入海輻射量51兆貝克、排入大氣11兆貝克。

對此，根據台電「核三廠107年第3季放射性物質排放報告」也證明了，台灣確實也有排放核廢氣、核廢水狀況。其中，在報告摘要就載明，「核能電廠排放至環境之廢氣及廢水的放射性核種濃度除 了符合游離輻射防護安全標準，其依廢氣及廢水排放實績，利用計算 模式進行關鍵群體輻射劑量評估結果亦必須符合核能電廠環境輻射 劑量設計規範規定，以證明放射性廢氣、廢水排放造成之廠外民眾輻 射劑量符合游離輻射安全標準之法規限值」。

根據報告，107年第3季核三廠兩部機放射性廢氣造成關鍵群體之有效劑量分別為5.43E-02微西弗與6.26E-02微西弗，放射性廢水造成關鍵群體之有效劑量為1.89E-04微西弗，均遠低於核能電廠環境輻射劑量設計規範之設計限值，也遠低於法規限值。

▲▼台灣也排放核廢水、核廢氣，核三廠核廢排放統計資料曝光。（圖／台電「核三廠107年第3季」放射性物質排放報告）



▲▼台灣也排放核廢水、核廢氣，核三廠核廢排放統計資料曝光。（圖／台電「核三廠107年第3季」放射性物質排放報告）

