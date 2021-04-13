ATM領1萬藏亮點糗了！他曝「領到錯體鈔」超罕見：1張價值10萬

▲領到神極「連號千鈔」，真相神展開！（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名店員拿到「777777」的500元鈔票，大喊百年難得一見！最近一名男網友則分享，去ATM領一萬元，也拿到鈔狂的流水號千鈔，正當網友跪求收藏時，行家紛紛吐槽「484當我第一天出社會？」而留言串中，還釣出一名幸運兒，表示曾在ATM領到「領到錯體鈔」，1張就價值10萬元。

一名男網友在臉書《爆廢1公社》驚呼，昨（12）日去提款機領1萬元，沒想到吐出來的千鈔「暗藏神秘驚喜」，流水號極具收藏價值，包括「00001」、「111111」、「222222」、「333333」、「444444」、「555555」、「666666」、「777777」、「888888」、「999999」。

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事實上，光拿到一張連號鈔票就已夠幸運，何況十張都天殺極的連號，讓原PO趕緊拿出透明塑膠套保存起來，接著自嘲「先留著，等沒錢吃飯了再拿出來花！」

▲原PO將千鈔封裝，可當傳家寶了！（圖／翻攝爆廢1公社）



照片曝光後，底下網友暴動了，「我真的有收藏到3張，222222、333333、777777」、「這很珍貴欸一萬跟你買，全包」、「我曾經在atm領到錯體鈔（有瑕疵的鈔票），可以賣10萬」、「我從來不看號碼」。

不過有人質疑，「提款機不可能出現這樣好的號碼，而且根本不同批」、「信你個鬼」、「標的吧！ 這些不會再提款機出現」、「唬爛，484當我第一天出社會」。而原PO不正面回應，只在留言串回答「哈哈」，顯見發章只是鬧著玩的。

▼網友領到錯體鈔，發現機器存不回去！（圖／翻攝爆廢1公社）

