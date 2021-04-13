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屏東甜姐兒遭擄殺！啃老噁男鄰4字起底黑歷史　縝密計畫曝光

無業男子黃東明（右）追求通訊行甜美曾姓女店員（左）不成，竟製造假車禍撞昏被害人後，然後將她拖行至空屋致使延誤就醫死亡，警方押他回住處搜索。（圖／翻攝畫面、讀者提供）

▲無業男子黃東明（右）追求通訊行甜美曾姓女店員（左）不成，竟製造假車禍撞昏被害人後，然後將她拖行至空屋致使延誤就醫死亡，警方押他回住處搜索。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

屏東市無業男子黃東明因愛慕在通訊行上班的甜美人妻曾姓女店員，伸鹹豬手還屢次跟蹤下班，被害人報警提告仍未能阻止其變態行為；黃嫌竟以製造假車禍方式，導致女店員被撞飛頭部受創昏迷，再將她拖進空屋疑因延誤就醫死亡；黃嫌已遭法院收押，被害人生前是否曾遭侵犯仍待鑑定，死者母親接受本刊記者訪問時痛斥，「女兒被兇嫌騷擾，遇到這種事真的沒辦法躲，希望司法能重判」。

警方調查，未婚的無業男子黃東明（黃男、55歲），今年2月5日至屏東一間通訊行詢問手機業務，見服務他的曾姓女店員（曾女、29歲）長相甜美，竟伸鹹豬手撫摸曾女手部，曾女出聲喝斥，黃嫌悻然離去，自此未再踏進通訊行一步，但卻開始暗中跟蹤曾女。

曾女的丈夫聞噩耗，步履蹣跚傷心地穿越棄屍小屋小巷弄認屍。（圖／讀者提供）

▲曾女的丈夫聞噩耗，步履蹣跚傷心地穿越棄屍小屋小巷弄認屍。

警方發現，黃男早在4月5日就先向友人借了自小客車，然後連續3天駕車跟蹤曾女下班，他發現萬昌路一號橋附近每到深夜人車相當稀少，4月8日晚間10時許曾女下班後，黃男尾隨在後，然後開車擦撞曾女機車，結果因為撞擊力道未拿捏好，險些將曾女撞進大排水溝內，曾女因安全帽噴飛，重摔在地，頭部受創昏迷，黃男於是將癱軟的曾女抱上車，後方民眾目擊報警。

事發後，曾女親友在臉書社團PO文急尋，警方獲報調查，晚間11時先在民學路尋獲黃男所開的肇事車輛，聯絡車主得知借給黃男使用，警方趕赴黃家撲空，翌日上午6時40分許，黃嫌竟主動至民和派出所向警方投案，但遲遲不肯說出曾女下落。

才與妻子新婚1年，曾女的丈夫將一套白色婚紗禮服交給李姓禮儀師，盼愛妻能「漂漂亮亮的離開」。（圖／讀者提供）

▲才與妻子新婚1年，曾女的丈夫將一套白色婚紗禮服交給李姓禮儀師，盼愛妻能「漂漂亮亮的離開」。

警方從曾女手機最後發話及黃男棄車位置，動員大批警力展開地毯式搜索，後來在距離黃男住家50公尺遠的一處空屋地上發現地上有拖痕，果然在後方小屋尋獲曾女，但曾女已不幸死亡。

警方發現，心思縝密的黃男在案發前，早就鎖定住家附近閒置20多年的空屋，因為他身高僅160公分、體重60公斤，當晚就將曾女以拖行方式拖進空屋後方的小屋藏匿，檢警不排除黃男曾對曾女意圖猥褻或性侵，待鑑定報告出爐即可確認。

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泯滅人性的無業男子黃東明殺害無辜的曾女被警方移送後，遭法院裁定收押。（圖／讀者提供）

▲泯滅人性的無業男子黃東明殺害無辜的曾女被警方移送後，遭法院裁定收押。

本刊記者訪查曾和黃嫌發生過牆壁修繕問題的鄰居時，鄰居也搖搖手感嘆：「一言難盡！」還有鄰居透露，黃嫌當天做案前，徒步鄰居店前時，以往表情冷漠的他竟露出一抹邪惡笑容，沒想到當晚就犯下令人髮指的殺人行為，如今回想令人毛骨悚然！

本刊調查，黃男的父親是國中退休老師，一家5口原居住在屏東水源街透天厝，黃男無業在家當啃老族，黃父去世後，性情古怪的黃男曾發生無端搭訕女路人行為，也曾和鄰居因牆壁修繕問題互告傷害，家人因受不了他的個性，相繼搬往他處，剩黃男獨居該處。

黃男投案後，一度故意誤導警方辦案，最後警方在曾女手機發話及黃男棄車位置附近展開地毯式搜索，才在廢棄空屋中找到曾女的遺體。（圖／讀者提供）

▲黃男投案後，一度故意誤導警方辦案，最後警方在曾女手機發話及黃男棄車位置附近展開地毯式搜索，才在廢棄空屋中找到曾女的遺體。

黃男的一名鄰婦表示，黃男個性怪異，喜歡種植花草，曾向她炫耀買過一盆3000元的花，抽著要價1萬元的電子菸，也曾揚言要檢舉住處對面水公司的樹木未修剪；記者趨前詢問和黃嫌因修繕問題互告傷害的男屋主時，該名鄰居搖搖手不願受訪，僅表示「一言難盡」，似乎道盡黃嫌古怪個性令人受不了。

有鄰居也透露，平常看到黃男時，他表情冷漠，從未與人點頭問好，但案發當天下午，他卻異常露出一抹邪惡笑容，看到黃男殺人的新聞，才得知原來他竟是幹下令人髮指的殺人行為，回想起來令人毛骨悚然！

警方前往黃男家進行蒐證，鄰居均表示黃男個性古怪、劣跡「一言難盡」。（圖／讀者提供）

▲警方前往黃男家進行蒐證，鄰居均表示黃男個性古怪、劣跡「一言難盡」。

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