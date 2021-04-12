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珠算已經過時！他曝現在小學生「流行學程式」：國中就在寫C++

▲學童利用電腦編寫遊戲程式語言。

▲學童利用電腦編寫遊戲程式語言。（圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

現代人相當注重語言能力，幼稚園學ABC已經不稀奇，現在小學生流行的竟然是學程式！有網友最近在校園交流版看到很多「徵家教文」，很多學生才讀國中或是國小，但就已經學到C、C++、Python等難度較高的階段，「為什麼會流行早早學程式啊？」

原PO在PTT表示，最近在校園交流板看到很多徵家教的文章，特別的是學生年紀都很小，「不少是國中國小開始學」，小朋友幾乎是學基礎的程式語言Scratch，再大一點就會進階到C、C++、Python這些有難度的題目。此外，他也觀察到這些學生有個共同特性，「看這些小孩的學校，好像都是有名的私校，感覺都是那種高中畢業送出國的有錢家庭」，很好奇這些握有豐富資源的家長，為何會讓孩子從小就接觸寫程式？

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▲▼電腦工程師,程式語言 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲和學語言、樂器一樣，家長希望孩子多一項技能。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友指出，「很多有錢人家小孩學程式，不一定是要當工程師，只是覺得是一項多元技能，就像學鋼琴、念書求名校一樣」、「其實寫程式的過程和寫數學非常類似，都是一套邏輯應用工具，可以很好的訓練邏輯，學了真的沒壞處」、「學習邏輯思維啊，就像學音樂又沒有走音樂，就培養素養」、「學coding一直都在小學生間很流行阿，應該說這世代共同課程，像以前流行學珠算/算盤，不一定是有錢人小孩才學啦。」

一名家教老師也留言，他教過不少有錢人家小孩，發現家長讓孩子學程式，只是為了讓小孩吸收各方面知識，不一定真的會實用在生活中，「通常家長什麼也都不懂，只是覺得是趨勢。」

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