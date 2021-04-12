B-52轟炸機再戰30年！美軍魔改煞車、機輪　挑戰百歲「機瑞」

▲B-52H轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭家榮／綜合報導

美國空軍計畫重新設計自冷戰時期就啟用的B-52轟炸機煞車及機輪組件，期望能夠讓這架歷史悠久的「同溫層堡壘轟炸機」繼續飛行至2050年代，挑戰成為百歲「機瑞」。

根據軍事新聞網站「Military.com」報導，美國空軍選擇了國防技術龍頭之一的雷神公司（Raytheon）旗下的柯林斯航太 (Collins Aerospace)來設計、開發新的煞車和機輪，並翻新77種煞車和機輪的組合，甚至包括備料供應。

報導指出，為了延長煞車的壽命，該公司將使用命名為「DURACARB」的碳材料，能夠讓飛機在著陸減速期間，讓煞車能增加「熱吸收」的功能。目前該材料已經應用在C-130力士型運輸機、F-16戰隼戰鬥機，以及F-15鷹式戰鬥機，新機輪預計使用里程為12500英里（約2萬公里），遠勝於B-52舊煞車系統的1500英里(約2500公里)。

▲B-52轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

柯林斯公司表示，預計會在2023年完成設計和開發，並準備飛行測試，理想情況將在2026年前正式對B-52改裝，空軍維護人員和工程師將會一起合作、學習如何更新這台歷史悠久的轟炸機。

B-52在1952年第一架原型機首飛後，1955年起開始批量生產交付使用，並發展出8種型別，一直到1962年停止生產，總計造出744架，廣泛應用在90年代各種戰爭任務，目前多數早期型號都已退役。儘管新的轟炸機不斷開發，但B-52低成本、容易升級的優點，讓美國空軍持續「魔改」，遲遲不願讓它退役。