屏東甜姐兒枉死！被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

▲在通訊行上班的曾女，慘遭黃男製造假車禍擄殺。（圖／翻攝臉書）



記者葉國吏／綜合報導

屏東萬丹鄉驚傳假車禍擄人殺害案，一位黃姓男子因追求不到通訊行上班的29歲曾姓女子，竟然趁她騎車下班時製造假車禍，再把曾女直接抓上車擄走，最後曾女被發現時已經死亡。黃男犯案前曾多次跟蹤騷擾曾女，曾女報案警方卻以「黃男非曾女親故」為由，所以無法申請保護令。如今發生憾事，讓新婚僅一年的曾女先生相當痛苦。

外型長相甜美的曾女，在通訊行上班時認識黃男，黃男追求不成，竟然在今年2月、3月跟蹤騷擾曾女，期間曾女曾經報警，但警方雖已受理，但因黃男與曾女非親故，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡黃嫌，無法申請保護令。

▲屏東黃姓男子涉嫌殺人等罪嫌被警方送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

沒想到4月8日曾女騎車回家，竟然被黃男開車從後方衝撞擄走，9日警方發現時、曾女已經明顯死亡。黃男雖然自行到案，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，甚至還不肯說出曾女下落，直接在警局呼呼大睡。

警方見狀直接出動上百人力地毯式搜索，最後根據曾女手機定位，在黃男住家附近空屋找到曾女遺體。檢察官漏夜偵訊完畢後，認被告涉嫌刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，全案仍持續追查偵辦中。