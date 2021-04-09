美情報機構：北京預期2040年「更接近兩岸統一」　美中衝突再加劇

▲美國國家情報委員會（NIC）今年3月發布《2040年全球趨勢：一個更競爭的世界》報告。（圖／翻攝www.odni.gov）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國家情報委員會（NIC）指出，全球在未來數十年將變得日益不穩、欠缺領導力，各機構與體制無法應對挑戰，導致各方面衝突更激烈，尤其美中之間更是如此。文中也提到，中國幾乎肯定將能確立亞洲主導地位與更強大的全球影響力，北京也預期透過持續且密集的脅迫手段，讓兩岸於2040年時更接近「統一」狀態。

NIC在《2040年全球趨勢：一個更競爭的世界》指出，中國很可能持續鞏固盟友網絡、技術能力以及貿易規則，與中東、印度洋地區夥伴加強經濟整合，在中亞、北極圈地區擴大經濟滲透，甚至加大出口複雜細緻的監視技術。同時，也持續加強軍事與實戰能力，施壓華府盟友減少與美軍交流，唯有在金融、製造業等互相依賴性較高的領域，才會與西方國家保持重要聯繫。

該報告也指出，雖然中國的力量與影響力日益增長，將在國際舞台上扮演更重要的領導角色，但在應對全球挑戰時，卻比較可能調整優先順序，塑造與自身利益相符的政策。

▲在這份報告中，美中衝突加劇的概念貫穿全文。（圖／達志影像／美聯社）



此報告也提到，人工智慧（AI）、虛擬貨幣與氣候變遷將在未來數十年重塑國際舞台。以下為《彭博社》整理的8大趨勢。

債務壓力

各國政府面對日益沉重的財政負擔，以及日益多元化的貿易規定，在應對氣候變遷等全球挑戰時，靈活性將會減弱。

數位貨幣

美元、歐元將面臨比特幣等虛擬貨幣的威脅，「私人發行的虛擬貨幣能夠降低各國對於匯率、貨幣供應的控制，增加貨幣政策實施的複雜性」。

氣候壓力

氣候變遷將導致國家內部產生社會分裂，加劇國際緊張局勢、水資源危機和移民壓力。

自信的中國

雖然報告認為「沒有任何一個國家」能夠主導「所有的地區或領域」，但美中競爭加劇的概念貫穿全文。其他相關內容已在前文詳述。

戰爭新方式

各國競爭加劇，導致核武發展更進一步，國際衝突風險上升，AI技術也將增強現有武器、防禦與系統的性能。

太空競賽

中國2040年將成為美國最強大的太空競爭對手，屆時很可能領導其盟友、夥伴參與太空活動；北斗衛星導航系統（BeiDou）甚至可能取代五角大廈支持的GPS定位系統，在全世界通用。

永久的民粹主義

全球在種族、宗教與意識形態的兩極分化情況很可能持續下去，導致政治體系失能更嚴重，政治不穩定的風險持續增加。

AI驅動的宣傳

數位科技與AI技術持續進步，讓國家與非國家組織更有能力影響大眾，例如加大力道操控民眾認知、分化社群。

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