小小一台捕蚊燈！他懷疑效能...才開箱「連2天爆密集屍海」傻眼了

▲第一天的成果。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前好奇買了台光觸媒捕蚊燈，由於跟傳統的相比體型小很多，讓他不禁懷疑其效能，結果實測兩天大豐收，不少網友看完也瞬間被燒到，但也有人吐槽「噱頭，專家已證實沒多大用處了。」

網友在爆廢1公社提到，他一直懷疑，光觸媒捕蚊燈是否真的有效，明明那麼小一台，很難想像能贏過傳統的大燈管；然而，在好奇心的驅使下，他終於購入一台，怎料才使用2天，每天都出現恐怖的「蚊子屍海」。

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原po表示，自己住在鄉下，加上放置於家門口外，又沒什麼燈源，所以收穫的量很驚人，最後他也滿意直呼，「這樣有再買第二台的需要嗎？」

▲第二天又現蚊子屍海。（圖／翻攝自爆廢1公社）

對此，過來人評價兩極，「我是買別牌的，前一個月跟你差不多，後期不知道是怎樣就沒啥用了，電蚊香比較實在，現在用滅飛電蚊香」、「我家兩台光觸媒，用3年了還很好用，燈管都還沒換過耶」、「為啥我買了兩種，都只抓到空氣」、「我自己買的沒什麼效果耶，有什麼訣竅嗎」、「以前那種香菇造型捕蚊器也夯到不行，結果我的香菇連個毛都補不到，從此我再也不相信這種捕蚊器」、「這種類型的很有效，前題是要放無人的地方，有人在的空間它就沒什麼效果了」、「我很好奇，第一次用很強，第二年拿出來用完全廢物，燈管換了也一樣」。

另外，不少網友也回應道，「我家的捕蚊燈，變成補果蠅燈」、「據說裡面挖一坨雪芙蘭護手乳，效果超棒」、「可以炒一份香蚊炒蛋」、「位置放對，就是這樣厲害，位置放錯一隻都抓不到」、「你家蚊子也太多了吧」、「這台買多少？我家超需要這個」。