林長清300萬交保！弟弟抱不平：他不是故意把「阿好」藏起來

▲林長清300萬元交保後在家屬的陪伴下請回。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、陳以昇／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成50人死亡的嚴重事故，而東新營造黃平和、監工「黑猴」林長清等2名負責人，都於9日先後交保。另外，林長清的弟弟針對此事，也替林長清感到不平。

林長清的親友提到，「住家附近的工程車並非是藏在草叢裡，而是第一時間開回來停在那，刑事組要求他車子要當證物不得移車，所以才會停放在草叢裡面，並非故意藏車。」

▲林長清弟弟替他抱不平。（圖／記者黃彥傑翻攝）

針對外界質疑，林長清的兒子才是具有證照的「正牌工地主任」，但卻是由爸爸執行監工，疑似是借牌執行此事，親友則表示，「並沒有借牌的情況，而是因為要評鑑的關係，所以一起參與評鑑也沒有收借牌費。第一時間也不是故意將『阿好』藏起來，是李義祥請他幫忙載送『阿好』回來，當時並不知道是什麼關係。」

另外，稍早花蓮主任檢察官周芳怡指出，花蓮地檢署於8日指揮法務部調查局、法務部廉政署，搜索相關公司、住家共11處，檢察官漏夜複訊總計14人。東新營造黃平和、監工「黑猴」林長清等2名負責人，因違反政府採購法等罪嫌，分別諭知交保500萬元、300萬元，後審酌2人資產已被檢察官凍結，黃平和部分改諭知400萬元交保。