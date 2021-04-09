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社會 社會焦點 保障人權

性侵朋友妻賠25萬換3年緩刑　苗栗爸「少付2.5萬」險被抓去關

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗許姓男子2016年11月間一時起了歹念，竟對多年好友的妻子伸出狼爪，被法院依強制性交罪判刑3年4個月，後來雙方談妥以25萬元和解，刑期則改為有期徒刑1年8個月、緩刑3年，但直到今年3月，他仍拖欠2萬5000元沒有給付。台中地檢署檢察官依此向法院聲請撤銷許男的緩刑，但法官認為沒有足夠的具體事證，最終裁定駁回。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲許男性侵朋友的妻子，事後雙方談妥以25萬元和解。（示意圖／記者黃克翔攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，許男因為妨害性自主案件，2017年間經苗栗地院判處3年4個月，上訴後，台中高分院裁定撤銷原判決，改判有期徒刑1年8個月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

而依據苗栗地院記載的和解筆錄，許男應給付25萬元給受害者，並從2018年5月起按月給付1萬元，直到全部清償為止。檢方指出，受害者今年3月在苗栗地檢署接受訊問時，出示存摺內頁影本，許男雖然已經給付22萬5000元，但還有2萬5000元沒有支付，卻一拖再拖、要繳不繳的，「受害人說，考量到許男有小孩，才會一直給機會，並拖到今年3月才決定聲請撤銷緩刑。」

▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許男因為少付2萬5000元，差點要被抓回去關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

不過，全案來到台中地院，法官認為，從受害者的存摺紀錄看來，許男最後一次付款是在今年2月，雖然中間有部分延期給付的情形，但不排除是因為他需要扶養子女，一時經濟困窘，導致無法履行賠償。

法官接著指出，許男已經給付22萬5000元，縱使有部分延遲，也並未達情節重大之程度，加上檢方沒有具體事證，證明他有隱匿或處分財產、故意不履行等行為，無法使法院認同有撤銷緩刑、執行刑罰之必要，最終裁定駁回聲請，全案仍可抗告。

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