來不及交還遺體！家屬1句安慰「多久都等」...修復師一聽眼淚潰堤

▲76行者遺體修復團隊召集人陳修將。（圖／記者黃宥寧攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生重大死傷事故。遺體修復團隊「76行者」留守花蓮殯儀館進行24小時三班制，輪流修復罹難者遺體。對此，律師陳孟秀透露罹難者家屬的1句話，讓團隊召集人陳修將的眼淚忍不住流了下來。

陳孟秀昨（7）日在臉書發文表示，結束手邊的工作後，她搭夜車前往花蓮殯儀館和「76行者」發言人王薇君、召集人陳修將碰面，並透露事發至今，陳修將不曾好好睡覺，黑眼圈已被疲憊淹沒，但仍努力堅持著在為受難者們修復，讓她相當不捨。

陳孟秀到現場時，發現陳修將的眼眶泛著淚水，後來透過一旁友人才得知，原來修將本來和家屬約好遺體交還時間，但由於遺體過於破碎，即便修復者不眠不休趕工兩天，還是無法如期完成修復。

陳孟秀透露，正當罹難者家屬表示要隔天再來時，修將瞬間自責到不行，「他一直跟家屬鞠躬說抱歉」，但家屬卻回1句讓修將止不住淚水，「沒關係，你們慢慢弄，我們明天會再來接他，這是我們最後一次等他，我們不急，最後一次無論再怎麼久，我們都願意等他。」

這讓陳孟秀感嘆，「這世間有太多太多的苦難，而人性，是這苦難中，唯一能照亮黑夜、撫平傷痛的溫柔。」並在留言處指出，經過團隊徹夜修復，終於在清晨完工，家屬隔天見到大體時就說「一看就是我們家的孩子」，讓團隊們忍不住哭了出來。

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