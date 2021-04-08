　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

來不及交還遺體！家屬1句安慰「多久都等」...修復師一聽眼淚潰堤

▲▼ 陳修將。（圖／記者黃宥寧攝）

▲76行者遺體修復團隊召集人陳修將。（圖／記者黃宥寧攝）

記者邱茀濱／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生重大死傷事故。遺體修復團隊「76行者」留守花蓮殯儀館進行24小時三班制，輪流修復罹難者遺體。對此，律師陳孟秀透露罹難者家屬的1句話，讓團隊召集人陳修將的眼淚忍不住流了下來。

陳孟秀昨（7）日在臉書發文表示，結束手邊的工作後，她搭夜車前往花蓮殯儀館和「76行者」發言人王薇君、召集人陳修將碰面，並透露事發至今，陳修將不曾好好睡覺，黑眼圈已被疲憊淹沒，但仍努力堅持著在為受難者們修復，讓她相當不捨。

陳孟秀到現場時，發現陳修將的眼眶泛著淚水，後來透過一旁友人才得知，原來修將本來和家屬約好遺體交還時間，但由於遺體過於破碎，即便修復者不眠不休趕工兩天，還是無法如期完成修復。

陳孟秀透露，正當罹難者家屬表示要隔天再來時，修將瞬間自責到不行，「他一直跟家屬鞠躬說抱歉」，但家屬卻回1句讓修將止不住淚水，「沒關係，你們慢慢弄，我們明天會再來接他，這是我們最後一次等他，我們不急，最後一次無論再怎麼久，我們都願意等他。」

這讓陳孟秀感嘆，「這世間有太多太多的苦難，而人性，是這苦難中，唯一能照亮黑夜、撫平傷痛的溫柔。」並在留言處指出，經過團隊徹夜修復，終於在清晨完工，家屬隔天見到大體時就說「一看就是我們家的孩子」，讓團隊們忍不住哭了出來。

►台北老爺吃到飽每人615元

ET快訊
快訊／謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑！　粉絲驚喜狂刷：恭喜
統聯客運衝進「地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道
捷運站前4學生「擋道乞討」　網見箱子寫「救救曠課兒」怒了
五熊曬超甜婚紗「老公正面」首曝光　濃眉挺鼻太帥撞臉男星
快訊／台南客運衝進地下道　駕駛座「上方全毀」變形

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

來不及交還遺體！家屬1句安慰「多久都等」...修復師一聽眼淚潰堤

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

上銬送花蓮地檢署問訊！　李義祥深夜還押看守所

快訊／台南雙層客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

快訊／北市羅斯福路鐵皮屋竄火舌　警消急拉水線搶救

大樂透投注站按錯！高雄男爽中1億　老婆不信「快睡，別做夢了」

快訊／李義祥「被押4天」現身！上銬送到花蓮地檢署問訊

東新營造負責人才被傳喚！　「黑猴」1家三口全被帶回花檢偵訊

李義祥再起底！前員工爆「和平隧道段」釘子只打一半…灌漿不完全

約女網友回家「強行告白」　2度襲胸摸下身！她急逃他完蛋了

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

宥勝放閃慈惠：我老婆好可愛喔　「晚上需要關門」小孩睡著再起來做事

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

來不及交還遺體！家屬1句安慰「多久都等」...修復師一聽眼淚潰堤

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

上銬送花蓮地檢署問訊！　李義祥深夜還押看守所

快訊／台南雙層客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

快訊／北市羅斯福路鐵皮屋竄火舌　警消急拉水線搶救

大樂透投注站按錯！高雄男爽中1億　老婆不信「快睡，別做夢了」

快訊／李義祥「被押4天」現身！上銬送到花蓮地檢署問訊

東新營造負責人才被傳喚！　「黑猴」1家三口全被帶回花檢偵訊

李義祥再起底！前員工爆「和平隧道段」釘子只打一半…灌漿不完全

約女網友回家「強行告白」　2度襲胸摸下身！她急逃他完蛋了

卡地亞坦克錶不到8萬入手！　單次發行純色款勾起搶購慾望　

咸素媛道歉承認造假！　《妻子味道》慘收官「聲明藏玄機」2方互踢皮球

陳晨威看去年影片有效　連5戰敲安宣告擺脫低潮

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑！　粉絲驚喜狂刷：恭喜

打擊2原則不打壞球、擊球紮實　林泓育：場上永遠有機會

來不及交還遺體！家屬1句安慰「多久都等」...修復師一聽眼淚潰堤

犒賞媽媽！5月連9天大方送　大直乾式熟成牛排館「買一送一」

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

又是樂天！打爆田澤純一　曾總提醒子弟兵一件事

國銀前兩月中小企業放款年增844億　中信銀居冠！

社會熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

獨／有10秒預警...司機來不及煞？檢調重點曝光　台鐵打臉

快訊／台南客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

全裸女屍「舌頭外吐」藏床板...26男女滾床嚇傻

台南自強號擦撞行人　警消救援

快訊／騎士自摔躺軌道！眼尖司機員急剎

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

快訊／南投3歲童遭虐殺！爸媽罪嫌重大遭押

換3次票搭上太魯閣！女兒氣話一語成讖母痛哭

袁淳修斷腿最後尋獲　姊淚：他守到最後一刻

遺體移出鏡頭全轉！資深記者FB吐心聲

更多熱門

相關新聞

上銬送花檢問訊！李義祥還押看守所

上銬送花檢問訊！李義祥還押看守所

台鐵太魯閣號408次列車2日發生重大死傷事故，主嫌李義祥先前被收押禁見，關在看守所4天。但為了釐清是否涉貪汙治罪條例罪嫌，花檢稍早借提李義祥問訊，深夜已還押看守所。

太魯閣捐款近6億！北京台協再捐435萬

太魯閣捐款近6億！北京台協再捐435萬

木蘭聯賽本週開踢花蓮拼連霸

木蘭聯賽本週開踢花蓮拼連霸

76行者數十名修復師手遭割刺　遺體玻璃深扎須清除

76行者數十名修復師手遭割刺　遺體玻璃深扎須清除

國體大兄妹罹難　校長追贈榮譽學士證書

國體大兄妹罹難　校長追贈榮譽學士證書

關鍵字：

太魯閣出軌陳修將

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

李千那認愛是元介！男方見過小孩

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

獨／有10秒預警...司機來不及煞？檢調重點曝光　台鐵打臉

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

福原愛婚變有跡可循？網起底江宏傑節儉日常

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面