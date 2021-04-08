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捷運站前3男1女學生「擋道乞討」！網見箱子寫「救救曠課兒」怒了

▲▼捷運站前3男1女學生「擋道乞討」！網見箱子寫「救救曠課兒」怒了。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲原PO在公館捷運站前看到4名學生當街乞討。（圖／翻攝爆怨2公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多遊民迫於無奈，在街上過著拾荒起的生活，但網友發現，有4名疑似大學生的男女在台北公館捷運站前坐著滑手機，將「救救曠課兒」等大字寫在紙箱上乞討，引起不少網友討論。

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示她8日在捷運公館站前，發現有4人擋住人行道，導致通道變窄、難以行走，但細看這4人在紙箱上的字寫著「順手捐發票，救救曠課兒」，讓她驚呼「是我眼睛業障重嗎？」

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▲▼捷運站前3男1女學生「擋道乞討」！網見箱子寫「救救曠課兒」怒了。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲4名學生在箱子上寫「順手捐發票，救救曠課兒」。（圖／翻攝爆怨2公社）

網友看完紛紛留言，「那個女的抽著煙然後說救救曠課兒？」「曠課跟捐錢、捐發票有什麼關係？」「爸媽真的很可憐」、「手機拿的比我好」、「有手機有行動電源有煙有安全帽 （還有錢買機車）需要救什麼」、「幫幫他們吧！把沒中獎的發票捐給他們，讓他們花時間在兌獎上面，搞不好就會知難而退重返校園，好事一件」、「該不會又是什麼“社會實驗”/某YT/某網紅」。

原PO表示，這4名男女學生坐了一陣子後，疑似「業績不好」而更換地點乞討，「改哪別問我.....！！！重點，千萬別來關心，會擠爆公館站喔！」

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