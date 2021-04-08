5星座分手「以後別做朋友」！天蠍忌妒心強：不想看到前任過得好

▲和另一半分手，你還能和對方當朋友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

這是一個跟傷痛有關的選擇問題，到底分手後還能不能當朋友呢？這也牽涉到了每個人的心態問題，在一方的愛情消失了之後，另一方卻還是懷抱著感情時，該不該當朋友呢？如果雙方都已經沒有了對對方的愛，那麼又是否能夠當朋友呢？有些星座的人是不太有辦法在分手後當朋友的，即使已經不愛了，卻還是沒辦法看著對方跟別人在一起，也有的人會認為結束就是結束，不需要那麼虛假的當朋友，到底哪些星座容易是分手後不當朋友的人呢？一起來看看。

1.金牛座

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這還是得要分成兩個比較大的分類，一種是金牛座已經不愛了，那就是牛牽到北京還是牛，下定決心就沒什麼好回頭，另一種是還是愛著對方，那就會很努力繼續當朋友，繼續去保持某個程度的朋友關係，在別人眼裡似乎不覺得那是朋友，那比較像火山孝子。

金牛座的死心眼是非常顯而易見的，他們要嘛就是不放棄，要嘛就是放了就不會再回頭，一切清清楚楚、明明白白。對於已經不愛了的對象，到底有沒有當朋友的必要，對於金牛座來說，答案大概都是「沒有」。

不管分得漂不漂亮、分得好不好，金牛座只要沒感覺了就會回到自己的生活當中，只要沒有什麼金錢方面的問題或是往來，金牛座也不見得非跟前情人保持朋友般的聯繫，都沒有感覺更沒有感情方面的想法，那對於語拙的金牛座而言，還真的會不知道要聊什麼才好，因為共同的話題還停留在過往的相處生活上，再拿出來提好像也不怎麼適合。

反倒是還是很喜歡前情人的金牛座選擇還是當朋友的話，那麼這種自我折磨恐怕就會變成可憐的「鐘無豔」，糟糕一點的情況還可能成為前情人的提款機，這是一種有點糟糕的情形，因為金牛座在還懷抱著愛意的時候，會認同前情人提出的「就算分手我們還是當朋友」的想法，但你無法去確定這個想法是緩兵之計，還是利用金牛座在愛情當中的弱點，讓金牛座覺得還是有希望而繼續付出。

到了最後，當這個還懷抱著愛情復合想法的金牛座發現了事實的時候，恐怕會是另一種更大的傷痛，建議金牛座的朋友面對到這種「我們還是冷靜一下」，或是「分開了我們還是朋友」的話時，心裡頭還是得要有一個底，當愛情走到盡頭，還是不要抱著什麼期待比較好，那只是不願意傷害你的話而已。

分手後不當朋友，金牛座比較不會吃虧。

▲如果射手座和前任分開後就是無話可說，又怎麼當得了朋友呢？（示意圖／免費圖庫Needpix）

2.射手座

會分手其實是代表兩人間的想法已經隔得太遠了一點，理念不合當然是無法好好經營感情下去的，那麼如果要當朋友，好像也就更難了一點，因為沒有共同的目標和方向，或是契合的人生態度時，恐怕連朋友都很難當的成，原因無他，聊不來當然就沒辦法當朋友，不見得會是因為感情上的不愉快，射手座在意的是「人」之間是否還能溝通的部份。

不能溝通當然就不用當朋友了，射手座不是非要保持某個關係不可的星座，當然感情上的分開可能會是因為一些不可抗力的因素，只是撇開這些因素，通常分手對於射手座來說，大部份都是覺得跟這個對象無法有更多相同的理念，而射手座的朋友群多半也都是得跟射手座可以溝通得來，會有共同方向或共同理念的朋友，如果跟前情人分開後就是無話可說，那麼又怎麼可能當得了朋友呢？

這是一個不斷向前看的星座，也不會是一個會回頭去看前情人的星座，過去的感情當然會有愉快的地方，但未來不同的對象就會有不同的甜蜜，不同的人會有不同的感情未來，愛情不會是一種複製過往感情的狀況，況且跟一個理念想法差很多的人所談的戀愛，也不見得會是射手座未來所想要的。

也不是特意的不去聯絡，只是分開了之後射手座就會獨自跑向他們自己的前程與方向，不管是愛情還是生活當中各方面的事，射手座在重新整理了自己的想法之後就會努力向前步向自己想要的未來，交一個新的感情對象也不是怎麼困難，新的人生新的方向，射手座還是有機會和前情人當朋友的，但也要這個前情人是站在射手座的前方發光發熱，射手座才會再去看到這個前情人，或許當朋友、或許再發展成感情。

只是，射手座是不會回頭浪費時間在背後那個人身上的。

▲禮貌又客套的回應就是天秤座面對前情人最好的態度。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.天秤座

也不算是特別的情緒起伏，應該說是回到一個最平淡無奇的狀態，特別是知道自己會因為某個人而讓自己的心緒再起波瀾的情形下，那倒不如就不要有什麼往來，各自平安的朝自己的人生道路前進，橋歸橋、路歸路，過往的事就讓它沉在過往的回憶裡，隨著時間泛黃就好。

天秤座並不算是個向前看的星座，但天秤座是個還滿容易冷卻的星座，只要不要跟前情人有什麼來往，對感情的熱度會消退得很快，典型的眼不見為淨。這是一個非常注重自己心情穩定度的星座，因為天秤座一點都不喜歡去感受太過煩躁的心情，愛情在分得不愉快的時候最是容易有這種不良的心情產生，那麼還是不要跟前情人當朋友免得又煩悶了起來。

不當朋友對於天秤座還有另一種好處，那就是當天秤座和前情人擁有相同的朋友群交集時，這對於天秤座的前情人是種保護。這是種很有趣的情形，當天秤座與某人不再是情人的時候，講出來的話就會變得非常的客觀，相對於戀愛時的偏袒是有相當大的不同，情人眼裡出西施是連天秤座都無法避免的事，談戀愛的時候講到自己的另一半，天秤座再怎麼重重拿起也會輕輕放下，但分手後已經沒有什麼太多的顧忌，如果有人問起天秤座會怎麼看某些與前情人相關的事，天秤座就會變得非常據實以答，天秤座本身是標準「口不出惡言」的星座，問題是當天秤座很公平的去做出一些客觀的看法時，那就會變成「實話最可怕」的評論。

天秤座不會主動拒絕前情人的示好，但是是並不會主動向前情人示好的一種個性，分手後可以是兩條平行線的話那就是最好，有祝福前來天秤座也會祝賀回去，禮貌又客套的回應就是天秤座面對前情人最好的態度，這樣就夠了。

▲分手後還當朋友，對獅子座來說心裡頭陰影會越來越重。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

4.獅子座

面子問題當然很重要，有時候前情人就如同是一枚芒刺在背，當普通朋友時到底該怎麼來往會比較好，對獅子座來說根本就是一個頭疼的問題。

想像一下這個狀況：當你和朋友在一起時，你的前情人把你的隱私當成八卦來哈拉爆料，或者是當著你的新情人面前，舊情人把跟你過往感情當中的糗事或是私事、只有兩人在一起時才知道的秘密拿出來說，你覺得這又會造成怎樣的後果呢？有許多人很自信前情人應該不會這麼白目，問題是獅子座總是喜歡跟朋友聚會時喝點小酒，那麼誰又能保證在三杯黃湯下肚之後，前情人會不會說出什麼不利於獅子座的話來呢？

這種情形只會讓獅子座覺得非常下不了台，況且獅子座本身雖然看似是一個還滿開放的星座，可以跟好兄弟、好姐妹分享很多私事，但這些私事基本上是僅止於是獅子座願意開放、他們覺得講起來會有面子的事，放一個前情人在自己的身邊當朋友，簡直就是一個不定時的炸彈，分手分得漂亮都有可能引爆，更何況是一個可能懷著恨意的前情人呢？加上很多時候獅子座與前情人的分手往往都是因為有第三者的介入，不管獅子座是否是被傷害的那一個人，坦白說獅子座都是心有芥蒂的，和前情人保持朋友關係，那還真的不曉得哪天會發生什麼無法控制的事。

如果跟前情人分得很糟糕，那獅子座大概是一點都不想再見到前情人，如果獅子座是被甩的那一個，見到前情人另結新歡，仰天長嘯的機率是頗高的。不見面不當朋友是很好的事，免得獅子座自己的心裡頭陰影會越來越重，總之是已然分飛的情況下，對獅子座而言，相見不如不見會是比較好的。

▲天蠍座怕忌妒心犯了，不想看到前任過得比自己還要好。（示意圖／翻攝自pixabay）

5.天蠍座

這一點都不難去聯想，對於天蠍座而言，愛情的消逝不論是否帶來難過、不愉快或是和平平淡的分手，在天蠍座的心裡頭都會多少留下一些感觸與無奈，曾經擁有的過往如果一再被提起，加上天蠍座身邊也沒有新的對象時，看到前情人只會有種妒意與恨火，特別是前情人如果已經另覓新歡，天蠍座大概只會悶得頭昏腦脹。

有點無奈，天蠍座在占星中就是個跟妒意無法分開的星座，有時候真的也不見得是因為還愛著對方，只是天蠍座會不自覺的去難以控制自己澎湃的不滿之情，特別是在天蠍座自己還沒有找到另一半的時候，總會有種「不想看到前情人過得很好」的想法，畢竟已經分手，分飛的感情當然是各自找到新的幸福，然而天蠍座在這種仍是單身的狀態下的時候，又和舊情人當朋友，聽到、看到或無意間知道對方又有新對象時，或多或少就會衍生出一些不滿的情緒，為什麼「前情人」這麼快就可以找到新的對象，而自己卻沒有辦法呢？

最好的方式就是選擇不要跟前情人當朋友，或是乾脆就斷了聯絡，這樣會是比較好的情形，也是許多天蠍座的選擇，沒必要的妒嫉對於天蠍座本身而言是種無奈，因為不覺得這樣的妒嫉有必要存在，卻又沒有辦法去控制這樣的想法。

倒是有種情形可能是天蠍座的朋友得要避免的，分手分得很不愉快的情形下，天蠍座千萬還是不要勉強自己當對方的朋友會比較好，不管是不甘心還是還愛著對方，這對天蠍座本身都會是一種折磨，看到前情人就如同是點開了過去一幕幕的回憶，只會讓天蠍座更感覺到心中的傷痛不止，這樣持續的還保持當朋友，最後點燃的恐怕就不是單純的妒意，而是怨恨的火焰，最終容易導致一些滿糟糕的後果，兩敗俱傷也是很有可能的。

對天蠍座而言，分開後不當朋友真的比較好，如果你的月亮星座、火星星座也都在天蠍座，那麼也要記得，人生當中不見得多一個前情人朋友會比較好。

本文經授權轉自：亞提米斯