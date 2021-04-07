　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9:31第一通報案「視訊對話曝」！乘客癱地血濺車廂　黑暗中女聲哀叫

記者許力方／綜合報導

太魯閣號2日上午9時28分發生出軌事故，第一通報案電話於3分鐘後打進消防局，是一名女性，因無法傳送位置，回撥後由第7節車廂的毛姓男乘客接手。6日他出面還原當時，一陣混亂中，看到身旁很多人都已經不在了，帶著消防人員看第一現場，只見車廂內座椅早被撞歪，有人癱坐地上，還能聽見黑暗中微弱聲音呼喊「這裡有人受傷」，讓人看得心痛。

「義祥工業」滑落的工程車，釀成太魯閣號50死悲劇，工程負責人李義祥不僅被拍到當時在山坡上目擊撞車，事後還有說有笑和朋友吃檳榔聊天，甚至有吊車公司施老闆表示，當天上午10時許有接到李的電話，「卡緊咧！我的車掉下鐵軌，趕快派吊車來！」第一時間究竟是否報案？成為外界關注的重點。

▲▼太魯閣號第一通視訊報案電話，LINE對話曝光。（圖／新北消防提供）

▲▼太魯閣號第一通視訊報案電話，LINE對話曝光。（圖／新北消防提供）

▲▼太魯閣號第一通視訊報案電話，LINE對話曝光。（圖／新北消防提供）

▲找到第一通報案！男乘客視訊記錄下車廂內慘況。（圖／新北消防提供）

消防局紀錄到的第一通報案電話為9時31分，毛姓男乘客當時蹲低、手抱頭，直到列車停下後使用擊窗器破窗逃出求救，第一時間和另一名女乘客無法說明地點，但他仍鎮定地與警消聯繫，加入消防LINE群組拍照、視訊。這通視訊電話被紀錄下來，6日在媒體曝光，只見許多乘客歷經恐怖劫難，癱坐在地上，座椅早已撞得扭曲，車廂更變形到卡住無法連通。

「你繼續走、繼續走，盡量拍給我看！」影片中，消防員指示毛姓男乘客回傳現場第一手畫面，摸黑回到當初脫逃的車廂，「我要看那個車體，你站後面一點，我要看整個車體！」他指出位置在第7節車廂，前方的第8節已經嚴重變形、已經卡住，仍勇敢地往第8節前進，消防員問「另一個方向安全嗎？」他回應「那裡有被夾住」。

第一時間，黑暗中還傳來微弱的女聲呼喊「這邊有人受傷」，毛姓男乘客努力維持鎮定，向消防通報「第6跟第7中間的通道有人夾住受傷」。

原來一開始是第7節車廂的女乘客脫逃後打給新北市的母親求助，隨後母親報案，新北市消防接獲後回撥給女乘客，並由毛姓男乘客加入LINE群組，拍照、視訊傳送車內狀況，並通報現場有多少人能走動、傷重有生命危險。

►SK-II青春露限量加大，不用擠母親節檔期就買得到

▼太魯閣號出軌第56天，運出第7節車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖出。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼太魯閣號事件，現場準備將第8節車廂拉出來前，工人們現場先拜拜燒紙錢。（圖／記者黃國霖攝）

ET快訊
鋒面雨彈來了！一周3變天「降溫吹冷氣」雨區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵史上最慘慘案！新店溪橋列車大火「乘客幾乎失蹤」64人死亡

日媒看台灣：基礎建設安全性糟，在民主社會裡「很落後」

台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂

9:31第一通報案「視訊對話曝」！乘客癱地血濺車廂　黑暗中女聲哀叫

快訊／「太魯閣號最慘」第8車廂拖一半卡住　工人淚燒紙錢

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

檢察長拿QRcode求到線索！載輪胎就是他…李義祥副駕不明男子被拍下

賣擱哄騙！ 網友教你如何投資賺錢攏系假！不要上當

檢警突襲「事故地工寮」　扣走電腦、施工計畫表一大袋文件

「奕智博」線上博弈　創「薩摩亞模式」狂洗50億...81人遭辦

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

檢察長2天沒睡覺...跛腳忍傷奔走 俞秀端誓言：還死者、傷者公道

台鐵史上最慘慘案！新店溪橋列車大火「乘客幾乎失蹤」64人死亡

日媒看台灣：基礎建設安全性糟，在民主社會裡「很落後」

台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂

9:31第一通報案「視訊對話曝」！乘客癱地血濺車廂　黑暗中女聲哀叫

快訊／「太魯閣號最慘」第8車廂拖一半卡住　工人淚燒紙錢

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

檢察長拿QRcode求到線索！載輪胎就是他…李義祥副駕不明男子被拍下

賣擱哄騙！ 網友教你如何投資賺錢攏系假！不要上當

檢警突襲「事故地工寮」　扣走電腦、施工計畫表一大袋文件

「奕智博」線上博弈　創「薩摩亞模式」狂洗50億...81人遭辦

福原愛婚變》傳心理崩潰事業房子均失　小愛想翻身必先與《文春》開戰？

女遊客抱寵物逛野狼谷「失手一滑」　貴賓狗慘遭7匹狼撕咬至死

頭部直撞鋼鐵牙叉！騎士見堆高機卸貨加速通過　下一秒摔車慘死

屁孩坐救護車「2打1痛毆醫護」！往頭部狂揮12拳　網氣炸：告到底

台鐵史上最慘慘案！新店溪橋列車大火「乘客幾乎失蹤」64人死亡

「人老車老公司老」每天開門就賠400萬！劉寶傑驚呆：台鐵多可怕

日媒看台灣：基礎建設安全性糟，在民主社會裡「很落後」

台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂

中職隔1295天嘉市比賽　先發投手都是伍鐸從兄弟變味全

新型餐飲業興起　蘇貞昌指示加強管理網購、外送平台

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

社會熱門新聞

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲的哭聲

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

第一通視訊對話曝光！黑暗中傳女聲

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

李義祥「3大謊言」被戳破　堆輪胎害50命

體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

捷運總站夜市人潮擠爆！警2小時開30張違停紅單

就是他！李義祥副駕不明男子被拍下

台鐵史上最慘案：新店溪橋列車火燒64死

快訊／地院查封李義祥、東新營造財產

更多熱門

相關新聞

「出軌泳將」豪言挑戰飛魚世界紀錄

「出軌泳將」豪言挑戰飛魚世界紀錄

去年10月爆出婚外情的日本泳壇一哥瀨戶大也，低調了一陣子後，近日在泳池回歸，3日的奧運選拔賽於男子400混以4分09秒02摘金，他豪氣表示，自己的目標是突破4分04秒，挑戰沈睡了13年的世界紀錄。

台鐵20年死亡人數曝！3總統任內數字驚呆網

台鐵20年死亡人數曝！3總統任內數字驚呆網

運安會「事故軌跡圖」藏暗示

運安會「事故軌跡圖」藏暗示

倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲的哭聲

倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲的哭聲

點名游錫堃評「保蘇戲碼」　王鴻薇轟：民進黨一堆噁心護航立委！

點名游錫堃評「保蘇戲碼」　王鴻薇轟：民進黨一堆噁心護航立委！

關鍵字：

視訊報案太魯閣號出軌花蓮縣消防局

讀者迴響

熱門新聞

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

雨彈來了！一周3變天降溫吹冷氣

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲的哭聲

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

初瓏終於發聲　Apink 10週年爆醜聞⋯她道歉了

陳建州曝田壘腳踝「驚人傷勢照」！　網哭了

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

第一通視訊對話曝光！黑暗中傳女聲

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

富比世富豪榜：郭台銘台灣第1

李義祥「3大謊言」被戳破　堆輪胎害50命

更多

最夯影音

更多
殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」
太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面