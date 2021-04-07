9:31第一通報案「視訊對話曝」！乘客癱地血濺車廂　黑暗中女聲哀叫

記者許力方／綜合報導

太魯閣號2日上午9時28分發生出軌事故，第一通報案電話於3分鐘後打進消防局，是一名女性，因無法傳送位置，回撥後由第7節車廂的毛姓男乘客接手。6日他出面還原當時，一陣混亂中，看到身旁很多人都已經不在了，帶著消防人員看第一現場，只見車廂內座椅早被撞歪，有人癱坐地上，還能聽見黑暗中微弱聲音呼喊「這裡有人受傷」，讓人看得心痛。

「義祥工業」滑落的工程車，釀成太魯閣號50死悲劇，工程負責人李義祥不僅被拍到當時在山坡上目擊撞車，事後還有說有笑和朋友吃檳榔聊天，甚至有吊車公司施老闆表示，當天上午10時許有接到李的電話，「卡緊咧！我的車掉下鐵軌，趕快派吊車來！」第一時間究竟是否報案？成為外界關注的重點。

▲找到第一通報案！男乘客視訊記錄下車廂內慘況。（圖／新北消防提供）



消防局紀錄到的第一通報案電話為9時31分，毛姓男乘客當時蹲低、手抱頭，直到列車停下後使用擊窗器破窗逃出求救，第一時間和另一名女乘客無法說明地點，但他仍鎮定地與警消聯繫，加入消防LINE群組拍照、視訊。這通視訊電話被紀錄下來，6日在媒體曝光，只見許多乘客歷經恐怖劫難，癱坐在地上，座椅早已撞得扭曲，車廂更變形到卡住無法連通。

「你繼續走、繼續走，盡量拍給我看！」影片中，消防員指示毛姓男乘客回傳現場第一手畫面，摸黑回到當初脫逃的車廂，「我要看那個車體，你站後面一點，我要看整個車體！」他指出位置在第7節車廂，前方的第8節已經嚴重變形、已經卡住，仍勇敢地往第8節前進，消防員問「另一個方向安全嗎？」他回應「那裡有被夾住」。

第一時間，黑暗中還傳來微弱的女聲呼喊「這邊有人受傷」，毛姓男乘客努力維持鎮定，向消防通報「第6跟第7中間的通道有人夾住受傷」。

原來一開始是第7節車廂的女乘客脫逃後打給新北市的母親求助，隨後母親報案，新北市消防接獲後回撥給女乘客，並由毛姓男乘客加入LINE群組，拍照、視訊傳送車內狀況，並通報現場有多少人能走動、傷重有生命危險。

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▼太魯閣號出軌第56天，運出第7節車廂。（圖／記者黃國霖攝）

