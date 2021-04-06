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普惠醫工Ｘ白沙屯拱天宮聯名媽祖遶境口罩　電商平台限量一千盒要搶要快! 熱賣款丹寧系列更是穿搭好隊友

▲▼口罩,普惠醫工,白沙屯拱天宮,媽祖遶境,丹寧系列,限量。（圖／普惠醫工提供）

▲普惠醫工與白沙屯拱天宮聯名，針對媽祖遶境推出三款口罩。聯名款口罩售價$299元／盒，組合價三款$688元。（圖／普惠醫工提供，下同）

消費中心／綜合報導

後疫情時代來臨，台灣的防疫成果揚名國際，而「MIT口罩」也成為這次疫情之下名聲最響亮的商品，各家口罩廠商使出渾身解術、設計出一款又一款創意獨具的口罩，甚至出現「聯名款」，更會隨著季節、特殊節日推出限量款式，吸引消費者收藏，也讓口罩除了實用性之外更增添了時尚感，特殊款式口罩已然成為時尚配件，多樣化的款式還能讓消費者選擇搭配當天穿搭、展現個人特色。

普惠醫工此次與白沙屯拱天宮合作三款聯名口罩，以媽祖遶境為發想，分別有粉紅超跑、勇往直前、前進北港三款，「粉紅超跑」以媽祖鑾轎為主要圖樣，鑾轎外的粉色蓋布更特意畫出徒步進香行走時飄逸的速度感，以粉色雲彩為背景、搭配淡粉底色，有別於傳統信仰意象，帶出更夢幻的視覺感受；「勇往直前」則繪製黃色的轎班背心，更將背心上的「勇」字搭配腳印為背景，彷彿直接感受轎班「千里賜福」的撫慰力量；「前進北港」則有鑾轎跟旗幟，行進感濃厚，象徵從苗栗到北港徒步遶境進香的路程，淺藍底色搭配鵝黃雲彩，可愛的配色令人忍不住想收藏。

普惠醫工製造的醫用口罩皆符合國家CNS14774標準，具有三層防護、防護性高達百分之九十五，外層表布使用防潑水性不織布、防止液體滲入，中層使用有過濾效果的熔噴布，內層則為親膚親水性不織布，可吸附佩戴者口沫且不易引起不適感，親膚舒適、透氣性佳，就算長時間佩戴也不悶熱。

▲▼口罩,普惠醫工,白沙屯拱天宮,媽祖遶境,丹寧系列,限量。（圖／普惠醫工提供）

除了與白沙屯拱天宮合作的三款聯名限量口罩之外，普惠醫工的丹寧系列口罩更是消費者搶購首選，此系列共有丹寧藍，丹寧海洋藍，丹寧淺藍，丹寧黑，丹寧粉等五色，不同於市面上常見的白色、淺綠、淺藍，丹寧色口罩具有獨特的率性風範，更能滿足外出時搭配穿搭的時尚感，夏天將至，丹寧系列口罩更是日常搭配好選擇，惠普醫工口罩皆為台灣製造，「Made In Taiwan」與「MD」雙鋼印更安心。

想擁有限量的白沙屯拱天宮聯名款式，不用四處尋覓、更不用大排長龍，現在到PChome、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心動動手指就可網路下單送到家，不過三款皆僅限量發售一千盒，想收藏的人可得趕快把握時間手刀下單！帥氣有型的丹寧系列口罩，除了電商平台之外，日藥本舖、小三美日等實體通路皆有常態販售，喜歡特殊款式的口罩嗎？馬上就衝一波把五款顏色都帶回家，週一到週五的上班日可天天變換好心情。

更多衝一波收藏►普惠醫工www.facebook.com/Perfectmedical.com.tw

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