慈父晨跑遭酒駕撞死「給所有家人都託夢了」　兒痛哭：修法重懲　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉民江姓阿北(63歲)今年1月10日6時許才剛踏出門晨跑，在距離家門不到100公尺的員集路上遭酒駕蕭男(23歲) 撞死，家人常夢到他回家在客廳遊走，事發至今未到百日，昨天又是清明節，令江男一家人相當的難過又不捨，更期盼政府能夠修法，嚴懲酒駕，要不然接下來不知道還有多少家庭會因此破碎。

▲江子痛訴父親遭酒駕撞死。（圖／記者唐詠絮攝）

江子指出，父親1月初清晨6時許從員集路3段自家門口，沿著路肩跑步，卻被酒駕男高速撞擊，彈飛撞牆壁後再掉落到水溝內，額頭破洞延到後腦勺，流血流不停，到院前已經無呼吸心跳，讓他們一家人到現在都無法接受爸爸人已經走了。

▲江男晨跑。（圖／江子提供）

當時，被撞後的江男錶帶噴到鄰居的三合院內，獨缺腳上穿的一只白色運動鞋未尋獲，一直到出殯後，才被發現在鄰居的屋頂，噴飛有3公尺高，可以見當時撞擊力有多大。

江子哭著說，「怎麼會這樣？」爸爸30多年來跑步的身影，剛出門不到100公尺人就沒了，當時站在急診室整整3小時，看到最摯愛的父親血流不止沒了溫度。江家痛訴一定要嚴懲酒駕者，還給父親一個尊嚴跟公道。

▲江男遭酒駕蕭男撞死。（圖／江子提供）

江子說，案發當天早上父親已經被撞死，卻有家人看到爸爸站在路口土地公廟前徘徊；半夜，遺體躺在他家客廳，卻夢到他忽然坐起來，然後在客廳來回徘徊走動，表情感覺很不安，似乎不能接受自己已經死掉的事實。

江子哭著說，爸爸是好爸爸、也是鄰居眼中的孝子，被撞死後，高齡91歲阿嬤都無法安眠，每天都需要靠安眠藥入睡，全家幾乎都夢到了爸爸，夢到他回家在客廳來來回走動，還幫忙妻子做家事，認為他至今仍放心不下，走得又不明不白，心裡放不下家人才會頻頻託夢。





▲江男(後排右一)遭酒駕撞死一家團圓夢碎。（圖／江子提供）

江子強調，肇事的蕭男事後都有到家裡上香，2月間雙方到調解委員會，因為對方沒有誠意，調解不成立，至今仍不聞不問，希望司法能嚴懲酒駕，只求能還給父親一個公道。

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