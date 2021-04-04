台南防火有成效　消防局：三帖良藥效果佳

▲台南市消防局指出，4月2日至4日墓地火災發生共計15件，比起去年同期62件，有大幅降低，顯示市府清明3項機制防火策略奏功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局統計，2021年與2020年同期的火災發生統計數據顯示，連續假日4月2日至4日墓地火災發生共計15件，比起去年同期62件，有大幅降低，顯示市府清明3項機制防火策略奏功，消防局仍籲請民眾小心注意防火。

消防局指出，降低清明火警要歸功於3項機制：1、聯手防範，除草清運：民政局、環保局及消防局共同合作，透過民政局向墓地負責管理員督促建置預防機制，環保局除草與追蹤管控清運，消防局熱區分析與探討。2、科技宣導：駐點服務各分隊除平時防火宣導外，也於連續假日期間編排公墓巡邏勤務，並於各公墓明顯處懸掛防火宣導旗幟及海報標語，另於公墓編排駐點勤務，降低火災發生的風險。3、輕裝上場，快速滅火：消防局考量今年久旱缺水，故採手持火把、背負式滅火設備等器具，在不造成火勢擴大的前提下，盡量減少用水的方式進行滅火。為求水資源有效利用，均善用台南6處水資源中心進行取水作業。

市長黃偉哲表示，在嚴峻的水情下，透過宣導、清運與熱點分析，來有效防範並減少火災發生的機率，今年連續假日期間，更能展現台南市府團隊合作成功守護「市民安全」的決心，感謝所有辛苦警義消及環保志工的付出，使得透過三帖良藥，讓今年的火災件數大幅減少。

消防局長李明峯表示，黃偉哲市長很重視各項防火細節，經常詢問，環保局除草後是否清運了？公墓宣導是否要更積極落實？過去火災發生熱區是否有掌握？是否運用無人機廣播以及輕裝滅火？顯示市長黃偉哲對於各項事前防火細節檢視、預防措施及過程重複檢視的重視，更感謝消防局警義消在清明連續假期期間，堅守崗位與付出。

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