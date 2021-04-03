吃泡菜好得快！　南韓研究：可有效減緩新冠肺炎症狀

▲研究指出，泡菜有助於抵抗人體內的抗氧系統。（圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

泡菜竟然有助於新冠患者加速恢復健康！南韓「世界泡菜研究所」（WiKim）與法國哮喘病專家布斯蓋帶領的團隊進行共同研究，並在日前公布研究結果稱，由於泡菜的原料白菜、辣椒以及大蒜所含有的營養成分能夠調節人體的抗氧化系統，因此對減輕新冠肺炎症狀帶有積極作用。

根據《韓聯社》報導，世界泡菜研究所（WiKim）與法國蒙佩利爾大學哮喘病專家布斯蓋的研究團隊針對南韓名產「泡菜」進行共同研究，並在2020年12月號的國際學術雜誌《Clinical and Translational Allergy》發表相關研究結果。

▲研究團隊發現，部分死亡率較低的國家經常食用泡菜等發酵蔬菜。（圖／CFP）

研究團隊先是針對不同國家的新冠疫情發病率、引發重症程度、死亡率等之間的差異進行追蹤分析，尤其關注南韓等東亞國家以及撒哈拉週遭非洲國家死亡率較低的原因。研究團隊發現，除了澳洲、紐西蘭之外，新冠肺炎患者死亡率較低的國家，大部分都經常攝取泡菜等發酵蔬菜與各種調味料。

研究指出，泡菜的原材料為白菜、辣椒以及大蒜，而泡菜中的蘿蔔硫素、蒜辣素、辣椒素、薑辣素等營養成分以及泡菜在發酵過程中產生的乳酸菌能夠與人體的抗氧化系統Nrf2相互作用，更可以藉此消除新冠病毒在人體內產生的有害活性酸素。

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