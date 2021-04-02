LIVE／半世紀最慘！太魯閣號出軌54死　台鐵最新說明

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台鐵408次太魯閣號今（2日）於清水隧道遭邊坡滑落的工程車撞上，造成多部車廂出軌、變形，54人死亡、逾百人受傷，台鐵預計19:00召開記者會說明最新搜救進度及死傷名單。

408車次太魯閣號今日於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」第1-6節車廂出軌、電桿1根傾倒、電車線扯落150公尺、導電軌400公尺扯落、4-8節車廂尚在隧道內。出軌事故原因正由運安會調查中，目前東正線中斷、西正線維持單線雙向運轉，統計至14:00止，事故共影響16列次1,181分，旅客人數約6,398人。累計已54人罹難，最小死者年僅6歲，駕駛員及助理司機員也殉職。

殉職的司機員袁淳修今年77年次，已婚未有小孩；助理江姓司機員78年次、未婚，兩人隔一年的鐵路特考進入台鐵局服務。台鐵企業工會北宜分會理事長陳清河表示，兩人都是很年輕、很熱心的司機員，對於意外感到遺憾。

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▲太魯閣號出軌，生還者透過擔架救出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台灣師範大學國際長、物理系教授劉祥麟以牛頓第二定律分析，粗估太魯閣號全車重4萬公斤重，以每秒行27公尺推算，當時大約會有108萬的動量，要在大約0.5秒的時間緊急煞車，讓「動力大小」瞬間變成0，計算後可得撞擊的力道大約是216萬牛頓的力量。

劉祥麟進一步說明，若是一般轎車發生車禍時，以一般人上半身重量30公斤來說，在時速100公里行進下，撞擊力大約是1000至2000牛頓力量，而這次太魯閣號的衝擊力道大約為200萬牛頓力量，相當於一般人出車禍的1350倍。可見這次的衝擊力道相當大，才會造成如此傷亡。