1間公寓就住3女友！國中學歷男劈腿20女　一年狂撈3900萬

▲男子裝扮富二代及官二代，劈腿20多女詐騙3900萬。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸河南省日前發生一起特別的詐騙事件，一名受害女子3月20日向鄭州市警方報案，指稱她被張姓男友騙走900多萬元人民幣（約新台幣3900萬元），由於受騙的金額巨大，他們隔天就將張男逮捕帶回，調查後發現張男只有國中學歷，靠偽裝富二代劈腿20多名女子，其中還有3人是一棟公寓的鄰居。

根據《瀟湘晨報》報導，受害女子果果（化名）3月20日向鄭州警方報案，指稱張男自稱是公務員，兩人透過朋友介紹進而認識交往，不料交往後張男開始透過各種理由，像是「父親貪汙被抓，需要錢疏通關係」、「他要升官，要錢打通人脈」、「家人生病住院」等，1年內騙走了她900多萬元人民幣。

有鑑於受騙的金額巨大，加上還有牽扯到政府機構成員，警方立刻成立專案小組偵辦，並於3月21日將張男逮捕帶回。張男在警局坦承詐騙，指稱所有錢都被他拿去購買保時捷、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂等名車，剩餘的錢也被他揮霍一空，戶頭內幾乎沒有剩餘財產。

▲張男把騙來的錢，拿去買各種名車。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

警方追查後更發現，張男除了用感情攻勢欺騙果果外，其實還劈腿了20多名女子，其中還有3人是一棟公寓的鄰居。一名受害者櫻桃（化名）指控，她也是透過朋友介紹認識張男，張男自稱是某集團幹部，父親是銀行行長，母親是工廠廠長，家裡非常富裕，交往後對她也非常體貼。

櫻桃感嘆，她當時腦中只想嫁給張男，張男為了獲得她的信任，還把2輛奧迪過戶給她，不料接著就開始找藉口騙錢，她也沒有多想不斷供應錢財，甚至連信用卡也交給對方保管，直到其他受害女子要找張男，而電話剛好被她接到，她才發現張男的真面目

張男國中畢業且家境一般，不斷偽造如富二代、官二代等身分，利用感情詐騙女性錢財，目前已經被張男刑事拘留，詳細案情在進一步調查。