小王偷拍高清正面性愛片！被分手竟「怒傳YT」…人妻被同事看光崩潰

▲一名小王不滿被分手，竟將與人妻的性愛影片上傳YouTube，人妻直到同事告知後才知情，最終崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

徐姓男子因不滿人妻女友小君（化名）提出分手，竟將2人的性愛影片放上YouTube。小君直到同事告知後才知道此事，但她因飽受同事異樣眼光，最終崩潰對徐男提告。法院審理後，依妨害秘密等罪判徐男1年徒刑。

判決書指出，徐男2018年11月起跟小君交往，2人多次上摩鐵開房間，但他卻拿出手機偷錄2人的性交過程，2019年3月間還因不滿小君提出分手，將影片上傳YouTube、臉書供不特定人點選觀覽。

事隔不到3天，小君同事就在網路上看到影片，於是趕緊告知小君，她這才知道自己被偷拍性愛影片，而更令小君生氣的是，影片中鏡頭刻意由下往上拍，把小君的正面拍得清清楚楚，也讓她因此飽受同事間側目，讓她崩潰不已，最終憤而對徐男提告。

對此，徐男否認偷拍，但對於將影片上傳YouTube則坦承不諱。徐男辯稱，當時是她跟小君一起洗澡時，她拿出手機打開攝影，但之後就按手機側邊的啟動鈕把螢幕關上，「我以為這樣連同攝影狀態也會一起關閉」，所以就將手機隨意放置在浴室洗手台，但當下並不知道手機仍在綠影，是在之後退房才發現影片。再者，他的YouTube帳號並沒有好友、交友圈，影片上傳後客觀上其他人是無法看到的。

不過，高等法院審理時勘驗影片，發現徐男手機的鏡頭、角度，都準確朝著他與小均會發生性行為的位置，且主要的拍攝畫面都是小君的身體正面及動作、表情，而小君幾乎都在徐男身體上方，並面向鏡頭，但徐男卻全程背對鏡頭。法官認為，徐男是刻意調整手機鏡頭角度的方向所拍攝，因此不採信他的說法，最終依妨害秘密等罪嫌，判處1年徒刑。全案可上訴。

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