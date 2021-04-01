影／高齡駕駛肇禍！南韓史蹟遭「猛烈撞擊」...正門5秒崩塌化灰燼

▲南韓大田一處史蹟公園遭高齡駕駛撞擊，正門崩塌。（圖／大田警察廳）

記者羅翊宬／編譯

高齡駕駛所釀成的交通事故與意外，其所造成的殺傷力恐怕不亞於酒駕與疲勞駕駛！南韓大田市一處史蹟公園的正門，便遭70多歲的駕駛開著車「撞到稀巴爛」，整座正門與牆面的磚瓦失去重心，如雪片般墜落崩塌，瞬間化為塵土，從現場民眾提供的相片與行車紀錄器影像來看，相當驚悚。

根據韓媒《中央日報》，位於大田市東區佳陽洞的「尤菴史蹟公園」於3月29日下午3時53分，慘遭高齡72歲的駕駛A某開著現代汽車的GRANDEUR高速衝撞，造成正門與圍牆瞬間崩塌，現場1名行人、2名乘車者受傷，送往醫院接受治療。

▲南韓大田一處史蹟公園遭高齡駕駛撞擊，正門崩塌。（圖／大田警察廳）

從後方車輛提供的行車紀錄器影像可以看到，前方A某開著車似乎來不及踩下車，高速衝撞尤菴史蹟公園的正門，由於正門柱梁倒塌，使得牆面、正門在承受不了重心後跟著崩塌，僅剩下一半殘存的正門。

警方研判，可能是因為A某已年屆古稀，在駕駛技術不成熟的情況下，才會撞上史蹟公園的正門，預計將會在A某接受醫院治療、病況穩定後詳細調查事發原因。

據悉，尤菴史蹟公園為朝鮮時代性理學者（宋明理學）宋時烈（송시열）所居住過的府邸，「尤菴」為宋時烈的號，當地政府於1991至97年進行古蹟翻修工作，並於1998年指定為史蹟公園。大田市府透露，此次A某所撞壞的正門，其實是1997年才完工的建築物。

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