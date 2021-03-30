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《7號房的禮物》主角原型「抱憾離世」　冤獄15年卻等不到國賠！

▲▼南韓電影《7號房的禮物》主角原型人物鄭元燮已於28日去世。（圖／翻攝自YouTube／MOVIE&NEW 무비앤뉴）

▲南韓電影《7號房的禮物》主角原型人物鄭元燮已於28日去世。（圖／翻攝自movie naver）

記者張寧倢／編譯

南韓2013年電影《7號房的禮物》講述一名智商只有6歲的父親獨力扶養幼女，卻被誤會成一樁女童姦殺案的兇嫌而被迫入監服刑，催淚劇情使其成為當時韓國史上票房第3名的國產電影。據悉，主角原型鄭元燮（音譯）坐了15年冤獄後才獲改判無罪，但卻沒有拿到任何賠償，早先已於28日逝世，享壽87歲。

▲▼南韓電影《7號房的禮物》主角原型人物鄭元燮已於28日去世。（圖／翻攝自YouTube／MOVIE&NEW 무비앤뉴）

▲南韓電影《7號房的禮物》主角原型人物鄭元燮已於28日去世。（圖／翻攝自YouTube／무비앤뉴）

根據《韓聯社》報導，《7號房的禮物》觀影人數突破1281萬，其劇情改編自「春川強姦殺人捏造事件」，主角原型鄭元燮於1972年被誣陷為春川派出所所長9歲女兒姦殺案的犯人，由於當時南韓處於軍事獨裁時期，警官子女遇害被視為是對公權力的挑戰，當局甚至下達了「半個月就要破案」的限時逮捕令。

報導指出，警方從受害女童口袋中找到一張漫畫券，開設漫畫店的鄭元燮因此在限時逮捕令到期的前一天被捕，雖然他在調查過程中否認犯案，不過他的證詞毫無用處，1973年3月一審遭地方法院判處無期徒刑，其後的2次上訴全被駁回，因此開始了15年的冤獄生活，1987年才被選為模範囚而被假釋，但在他出獄之前，鄭元燮父親因打擊太大而過世，家人們棄之而去，妻子也遭遇車禍。

▲▼南韓電影《7號房的禮物》主角原型人物鄭元燮已於28日去世。（圖／翻攝自YouTube／MOVIE&NEW 무비앤뉴）

▲電影《7號房的禮物》劇情賺人熱淚，鄭元燮的冤獄之災也引發社會關注。（圖／翻攝自YouTube／무비앤뉴）

鄭元燮假釋後成為牧師，為了洗清冤屈，他於1999年向首爾高等法院申請重審，卻在2001年10月被駁回申請，懷抱著「即使希望微小也必須一試」的心情，鄭元燮在「真實和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）的援助下終於促成重審，2008年6月鄭元燮在法庭上見到了36年前負責調查的警察，兩人都已經年過7旬，但彼此之間卻出現微妙的緊張。

報導指出，一名作為證人出席再審法庭的調查官，在結束審問返回旁聽席的途中，對鄭元燮說了「對不起」，還曾引發了不小騷動。最後，春川地方法院於2008年11月宣判鄭元燮無罪，當時法官向他低頭道歉稱，「法院身為被告人最後的希望，卻缺乏認真省思，未能充分傾聽被告人的訴求，對此沒有任何辯解的餘地。」

然而，鄭元燮卻在沒有得到任何國家賠償的情況下離開人世，即使2011年曾在訴訟中獲得23億韓元的賠償判決，卻被國家以10年時效已過為由而駁回相關賠償責任。首先揭露鄭元燮離世消息的南韓前國會議員表蒼園表示，「重審獲無罪判決的司法被害人鄭元燮，連獲得國賠的權利也被冤枉地剝奪，帶著痛苦進入長眠，希望您在公正的天堂可以安息。」

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