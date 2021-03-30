小二女孩日練5小時　鋼琴創作獲評：這年紀太神奇！

▲Ritchan小小年紀，彈起琴來卻很有架勢。（圖／翻攝自YouTube／Ritchan`s music channel）

實習記者黃品臻／綜合報導

愛「琴」成癡是什麼樣子？日本一位年僅8歲的小女孩，練琴時間已超過3年，靠著高超的鋼琴技巧與天份，加上媽媽為她經營的YouTube頻道，擄獲網路上10萬粉絲的心。

據日媒ORICON報導，現年小學二年級的Ritchan，從幼稚園時期就開始學習彈奏電子琴，喜愛音樂、好勝心強的她一天可以練上4到5小時，除了平日上課太累之外，幾乎所有時間都與電子琴為伍。而這樣的努力，更讓她小有成就，從古典音樂，到流行歌曲、吉卜力和迪士尼的動畫歌曲，都難不倒她，甚至還有自己的創作作品，儼然就是一位小小鋼琴家。

Ritchan的媽媽見她如此喜愛彈琴，便決定將她的演奏畫面記錄下來，更為她在YouTube上開設一個「Ritchan's music channel」頻道，沒想到這些演奏影片吸引大批網友觀賞，目前頻道已有超過10萬人訂閱，全影片的觀看次數也已超過1億次。Ritchan的媽媽表示，「影片大多都是由女兒選擇後才上傳」，「我會把每則評論都看過一遍，而且我們和女兒都很受到鼓舞」。

網友們表示，「現在就已發揮這麼大的才華，5年或10年後不知道會變成什麼樣」、「除了演奏的技巧之外，她的想像力也是個天才」、「如果有機會，我希望能參與10年或20年後的鋼琴演奏會」。

另外Ritchan還為她的琴取了名字，一台電子琴名為「Ele」，一台電鋼琴名為「Kurabi-chan」，顯見這些樂器對她的重要性，而她未來的目標與夢想則是希望能成為鋼琴老師或專業的鋼琴演奏家。