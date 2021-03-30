娘家贊助月子中心費用　婆婆竟嗆：拿去買車都比較好

▲有媽媽會因為經濟考量選擇不去月子中心（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李芷萱／綜合報導

生產後要在家裡坐月子，還是花錢去月子中心，時常會在網路上引起討論。一名女網友在臉書抱怨，婆婆要求不要去月子中心，要她把錢省下來買車，但那筆錢並不是婆婆給的，也不是老公的錢，「憑什麼替我決定怎麼花才是對的」，也讓許多人看完紛紛留言，「管婆婆說什麼，沒用的是你的男人」、「這筆錢的承諾是花在月子中心。否則還給媽媽。」

原PO在靠北婆婆2.0表示，娘家媽媽因為距離、工作沒辦法照顧她，於是決定出錢讓她去月中養身體，不料，婆婆得知後竟說「應該以家庭最大利益為考量，拿去買車都比去月中好」，何況她們那個年代，沒坐月子也不會怎樣，錢應該省下來，甚至說「婆婆自己就可以是免費的資源了。」

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▲婆媳價值觀不同容易吵架。（示意圖／CFP）

但原PO認為，這筆錢是媽媽給的，並不是老公或婆婆的錢，「我怎麼花是礙到你了嗎？收下這筆費用然後不去月中，我又不是頭殼壞了。」她還表示，婆婆當年沒有坐月子，怎麼有自信處理那些事？「生產完都已經產後憂鬱，又加婆婆來，到底誰要。」

貼文一出引起網友熱烈討論，有人認為，「這筆錢的承諾是用在月子中心，否則還給媽媽」、「跟她說錢沒用到月子中心娘家媽媽要收回去。」也有人說，「有這種心態的婆婆，她會幫你坐好月子，我信你個鬼」、「這個時候先生很重要」、「老公是還在睡嗎？」

▲網友在臉書抱怨。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）